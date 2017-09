Kabellose Kopfhörer: AirPods sind Umsatz-Spitzenreiter

AirPods mit riesigem Umsatzvorsprung

Kampfpreis und W1-Chip

Immer mehr Konkurrenzprodukte

Der Markt für komplett kabellose Kopfhörer wächst laut einer Untersuchung des amerikanischen Marktforschungsinstituts NPD Group rasant. Demnach sind seit Beginn des Jahres 2017 in den USA über 900.000 Exemplare verkauft worden. Der Hauptantreiber für den Wachstumskurs sollen Apples AirPods sein.Die Marktforscher nennen Anbieter wie Bragi und Doppler Labs als Pioniere für Kabellos-Kopfhörer. Für den Durchbruch auf dem Massenmarkt haben laut der NPD Group aber Branchenriesen wie Samsung und insbesondere Apple mit den AirPods gesorgt. Die ursprünglich für Oktober 2016 angekündigten und dann im Dezember desselben Jahres erschienen Bluetooth-Kopfhörer von Apple liegen von den Einnahmen her weit vor der Konkurrenz. 85 Prozent des US-Gesamtumsatzes von Kabellos-Kopfhörern entfallen der Studie zufolge auf die AirPods (Store: ).Dabei nutzte Apple noch nicht einmal das komplette Verkaufspotenzial der AirPods aus, da der Konzern mit Lieferproblemen zu kämpfen hatte und die große Nachfrage dadurch nicht vollständig befriedigen konnte. Apple versicherte auf der Quartalskonferenz Ende Juli, die Produktionskapazitäten deutlich aufzustocken und die Lieferzeiten weiter zu reduzieren.Drei maßgebliche Faktoren sorgen laut der Untersuchung für die AirPods-Dominanz. Das Marktforschungsinstitut nennt die 159 US-Dollar, die der Bluetooth-Kopfhörer in den USA kostet, einen Kampfpreis. Ganz Apple-untypisch unterbietet der Konzern preislich damit diverse direkte Konkurrenten. Zudem sorge die Marke Apple für mehr Vertrauen auf Verbraucherseite als kleinere Anbieter.Der verbaute W1-Chip und die damit verbundene einfache Kopplung des AirPods mit Macs und iOS-Geräten zählt laut der Marktforscher ebenso zu den verkaufsfördernden Funktionen.Der wachsende Markt für vollständig kabellose Bluetooth-Kopfhörer ruft mehr und mehr Hersteller auf den Plan, die von den steigenden Umsätzen profitieren möchten. Samsung etwa kündigte für Oktober die zweite Generation des AirPods-Konkurrenten IconX an, der eine deutlich bessere Akkulaufzeit als der Vorgänger bieten soll. Auch der Beoplay E8 von Bang & Olufsen kommt im Herbst in die Läden.