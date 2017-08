Samsung präsentiert AirPods-Konkurrenten und Fitness-Smartwatch

Samsung IconX 2018 für kabelloses Musikhören

Samsung Gear Sport mit Fitnessfokus

Samsung Gear Fit2 Pro

Samsung hat auf der IFA in Berlin mit den AirPods-Konkurrent IconX 2018 vorgestellt. Zudem präsentierte der südkoreanische Konzern die intelligente Armbanduhr Gear Sport und den Fitness-Tracker Gear Fit2 Pro. Alle drei Wearable-Produkte sind insbesondere für den Sporteinsatz konzipiert.Die zweite Generation von Samsungs Bluetooth-Kopfhörern IconX erinnert von den Funktionen und der Technologie an Apples AirPods. Die neuen In-Ear-Geräte sind leichter und sollen laut Samsung bequemer im Ohr sitzen als der Vorgänger. Zudem wurde die Laufzeit des Akkus, der Fast Charging unterstützt, verbessert. Der IconX ermöglicht bis zu fünf Stunden Musikstreaming per Smartphone und bis zu 7 Stunden Offline-Musikwiedergabe. Aufladen lassen sich die IconX über das mitgelieferte Case. Der interne Speicher bietet vier Gigabyte.Die IconX 2018 kommen mit umfangreichen Sportfunktionen. Der Kopfhörer überwacht automatisch die Laufstrecken des Nutzers. Zudem gibt der integrierte Running Coach anhand des Laufverhaltens des Anwenders Hinweise, wie sich größere Trainingserfolge erzielen lassen. Auch Samsungs Sprachassistent Bixby wird im Zusammenspiel mit Smartphones des Konzerns unterstützt.Die intelligenten Bluetooth-Kopfhörer werden in den Farbvarianten Schwarz, Grau und Pink im Oktober für 229 Euro (UVP) in den Handel kommen.Die wasserfeste Smartwatch Gear Sport bietet ein 1,2-Zoll-Display mit Super-AMOLED-Technologie, das von Gorilla Glass 3 geschützt wird. Die Auflösung beträgt 360 x 360 Pixel, bei einer Pixeldichte von 302 ppi. An Speicher gibt es vier Gigabyte. Das Armband ist 20 Millimeter breit. Zu den integrierten Sensoren zählen ein Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop und Barometer.Die Uhr hält im Zusammenspiel mit Samsungs Betriebssystem Tizen diverse Sportfunktionen bereit. Ein integrierter Assistent bietet Workouts und kontrolliert den Trainingsfortschritt des Anwenders. Zusätzlich können Nutzer Ihre Kalorienzufuhr und ihr Schlafverhalten mithilfe der Uhr überwachen.Die Samsung Gear Sport wird sowohl mit iOS- als auch Android-Geräten kompatibel sein und in den Farben Blau und Schwarz zur Verfügung stehen. Im Oktober soll die Uhr für 349 Euro (UVP) erscheinen.Der wasserfeste Fitness-Tracker Gear Fit2 Pro mit integriertem GPS ist hauptsächlich auf sportliche Aktivitäten ausgerichtet. Das Gerät enthält ein gebogenes 1,5-Zoll-Display mit Super-AMOLED-Technologie (216 × 432 Pixel). An Speicher sind vier Gigabyte integriert. Die durchschnittliche Akkulaufzeit soll bei drei bis Tagen liegen.Der Tracker bietet umfangreiche Workouts für Sportarten wie Schwimmen und unterstützt Fitnessdienste von Speedo sowie Under Armour.In Deutschland erscheint der Gear Fit2 Pro am 15. September für 229 Euro (UVP). Nutzer haben die Wahl zwischen den beiden Farbvarianten Rot und Schwarz.