Bang & Olufsen: Weiterer AirPods-Konkurrent kündigt sich an

Fokus auf Sound und Design

Umgebungsgeräusche eindämmen

iOS-App mit Equalizer und Soundprofilen

Teurer als AirPods

Der dänische Soundspezialist Bang & Olufsen hat mit dem Beoplay E8 einen kabellosen In-Ear-Kopfhörer vorgestellt, der unter anderem Apples AirPods Konkurrenz machen soll. Preislich liegen die B&O-Kopfhörer weit über Apples Variante.Bang & Olufsen preist die Soundqualität erwartungsgemäß als außergewöhnlich an und betont zugleich die Wertigkeit des Produkts. Das mit einer Aufladefunktion ausgestattete Case etwa besteht aus Leder. Zudem sind die Touch-Elemente der Kopfhörer mit Aluminiumelementen versehen.Der Beoplay E8 ist vor Staub sowie Spritzwasser geschützt und auch für das Fitnessstudio geeignet. Nutzer können die Kopfhörer mit verschiedenen Aufsätzen an die Ohren anpassen.Die Akkulaufzeit beträgt laut Angaben des Herstellers „vier Stunden bei einer moderaten Lautstärke“, was eine Stunde weniger als bei den AirPods ist. Das mit einer Ladefunktion ausgestattete Case hat Reserven für zwei komplette Aufladungen, sodass unterwegs bis zu 12 Stunden an Musikkonsum möglich sind.Der Transparency Mode bestimmt, wie laut die Umgebungsgeräusche an das Ohr des Nutzers dringen. Anwender haben anhand von drei Umgebungslautstärke-Modi die Wahl, wie deutlich Außengeräusche zu hören sind.Die iPhone-App des Beoplay E8 bietet eine Reihe von Equalizern und Soundprofilen für unterschiedliche Tätigkeiten, darunter Workouts. Die von Bang & Olufsen patentierte ToneTouch-Technologie soll spezifische Sound-Charakteristika besonders gut zur Geltung bringen.Die Bang & Olufsen Beoplay E8 erscheinen im Oktober zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 299 Euro. Damit sind die Bluetooth-Kopfhörer preislich deutlich höher angesiedelt als die Apple AirPods (179 Euro).