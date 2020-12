Interessante Fotos: Aus der Produktion des ersten iPhones (2007)

Fertigung auch damals bei Foxconn

Fotos aus der Produktion

Noch viel Handarbeit erforderlich

Es gibt zwar diverse Fotos aus Apples Produktionsanlagen, allerdings stammen diese von offiziellen Presseterminen – bzw. wurden von Apple selbst zur Verfügung gestellt. Im normalen Betrieb lassen sich die Fertigungspartner natürlich nicht über die Schultern schauen und untersagen auch Aufnahmen. Viel zu groß ist die Gefahr von Betriebsspionage bzw. ungewollter Enttarnung noch nicht vorgestellter Hardware. Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter hat nun aber sehr interessante Bilder veröffentlicht, welche die Anfangstage des iPhones zeigen. Die Aufnahmen stammen aus der Produktion des 2007er iPhones, also der ersten Generation des Smartphones.Auch das Ur-iPhone wurde bereits bei Foxconn in China hergestellt. Apple hatte sich angeblich deswegen für Foxconn entschieden, da andere Hersteller nicht in der Lage waren, kurzfristig noch einmal maßgebliche Änderungen am Gerät vorzunehmen. Der Erzählung zufolge zerkratzte das Display stark, weswegen Apple auf Gorilla Glass umschwenkte. In China war die Umstellung eine Sache von Tagen, in den USA wäre es gar nicht möglich gewesen.Die veröffentlichten Fotos stammen von Bob Burrough und zeigen die Endabnahme der produzierten iPhones. Apple stellte damals nur einen Bruchteil der heutigen Stückzahlen her. In den ersten 36 Stunden nach Verkaufsstart hatte Apple 146.000 Geräte abgesetzt – was einst als sensationeller Erfolg galt. Zum Vergleich: In einem typischen Weihnachtsquartal benötigt Apple dazu inzwischen weniger als vier Stunden.Auf den langen Regalen befinden sich iPhones, welche gerade die Qualitäts- bzw. Funktionskontrollen absolvieren. Einerseits ließ Foxconn die Geräte von Hand prüfen, andererseits aber auch an Diagnosegeräte anschließen. Stand die Anzeige auf "passed", war alles in Ordnung und das jeweilige iPhone erhielt einen Tracking-Sticker zur Auslieferung an die Verkaufsstellen. Eines lässt sich wohl mit großer Sicherheit sagen: Zum Zeitpunkt der Fotoaufnahmen hatte sicherlich niemand daran geglaubt, wie stark jenes Gerät die Computerwelt verändern sollte.