Ich dreh am Rad: Logitech Craft multi-connect Wireless-Tastatur mit Multifunktionsrad im Test

Marke Logitech Bezeichnung Craft Art Wireless Tastatur Empf. Preis (€) 199 Verfügbarkeit sofort

Wer als Hersteller von Alltagsgegenständen aus der Masse hervorstechen will, muss sich schon etwas ganz besonderes ausdenken. Am besten geht das mit cleveren und innovativen Ideen, um altbekannten Dingen neue oder verbesserte Funktionalität zu verleihen. Denn das berühmte metaphorische Rad komplett neu zu erfinden, ist in der Regel einfach nicht möglich.Bei Tastaturen hat Apple mit der multifunktionalen, kontextsensitiven Touch Bar – einem berührungsempfindlichen Displaystreifen oberhalb der normalen Tastatur – vorgemacht, wie das gehen kann. Über den tatsächlichen Zusatznutzen mag man vielleicht geteilter Meinung sein, aber neue Impulse bringt die Touch Bar allemal. – Zumindest für die Nutzer entsprechend ausgestatteter MacBooks, denn für Desktop-User gibt es bislang nichts vergleichbares.Der Zubehörspezialist Logitech hat offenbar den Ansatz mit der Touch Bar zum Anlass genommen, sich ebenfalls Gedanken darüber zu machen, wie man so etwas gewöhnlichem wie einer Tastatur einen echten Zusatznutzen beibringen könnte. Herausgekommen ist dabei nicht etwa eine Art Touch-Bar-Kopie, sondern ein mechanisches Dreh-/Drückrad an der linken oberen Ecke einer ansonsten eher herkömmlichen Full-Size-Tastatur.Während sich Logi auf der technischen Seite für dieses Rad eingehend Gedanken gemacht hat, war an anderer Stelle – beim Marketing – offenbar keine Fantasie mehr übrig. Statt eines blumigen Namens oder eines wichtig klingenden Akronyms heißt das Ding einfach nur „Drehrad“ oder „Drehregler“. Damit habe ich absolut kein Problem! Ist immer noch besser, als irgend eine hochtrabende Bezeichnung für etwas so simples, wie ein Rad zum Drehen und Drücken.Ob sich allerdings in der Praxis ein echter Zusatznutzen aus dem Drehrad ergibt, und wie sich die Logitech Craft mit ihren herkömmlichen Eigenschaften schlägt, habe ich einige Wochen lang intensiv ausprobiert. – Mit durchwachsenem Ergebnis.