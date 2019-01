HomePod: China-Start steht kurz bevor

In China teurer als in Deutschland

Apple schickt den HomePod bald in einem weiteren wichtigen Markt des Unternehmens an den Start. Nachdem der smarte Lautsprecher bereits seit dem 18. Juni 2018 in Deutschland sowie Frankreich und in Großbritannien, Australien und den USA sogar schon seit dem 9. Februar 2018 verfügbar ist, bietet Apple den HomePod ab Ende dieser Woche auch in China und Hongkong an. Der Verkaufsstart ist am 18. Januar.Apple kündigte die China-Premiere des HomePod via Pressemitteilung an. Zusätzlich zum eigentlichen Verkaufshinweis wurde auch bereits der zu erwartende Preis des Geräts bekannt. The Verge zufolge wird Apple in China 2.799 Yuan (361 Euro) für das Gerät verlangen. In Hongkong sind es voraussichtlich 2.799 Hongkong-Dollar (311 Euro). Zum Vergleich: In Deutschland ist der HomePod für 349 Euro erhältlich, in den USA für 349 US-Dollar (304 Euro) – der von Apple ausgewiesene US-Preis enthält allerdings nicht die beim Kauf zusätzlich fällig werdende Umsatzsteuer.Apple nennt in der Pressemitteilung das speziell auf chinesische Geschmäcker ausgerichtete Musikangebot von Apple Music, darunter angesagte Interpreten aus dem Reich der Mitte wie Corsak, Chace, Lucie Cheung, Gong, Dean Ting und Lu Xianghui. Hinzu kommen mehrere Mandopop-Listen, die sich über den HomePod via Siri-Sprachbefehl abspielen lassen.