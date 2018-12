Apple Music auf Amazon Echo – ein Zeichen für Apples neuen Fokus

Sichtbarer Beleg für Apples neuen Fokus

Amazon gab eine wichtige Erweiterung für die hauseigenen intelligenten Lautsprecher der Echo-Serie bekannt . Ab der Woche vor Weihnachten wird es erstmals möglich, Apple Music einzubinden. Noch nicht ganz klar ist, ob Apple Music dann zudem auf weiteren Alexa-basierten Lautsprechern arbeitet, denn Amazon bietet die Technologie auch anderen Herstellern an. Nachrüsten lässt sich die Unterstützung für Apple Music über einen "Skill", so die Bezeichnung der kleinen Erweiterungs-Apps. Nach der Installation kann Alexa unter anderem Lieblingslieder auf Apple Music aufrufen, außerdem besteht Zugriff auf die unzähligen kuratierten Playlists oder den Dauer-Radiosender Beats 1. In der Ankündigung betont Amazon, alle Inhalte natürlich werbefrei auszustrahlen, also genau wie es von Apple zur Verfügung steht.Während es für Amazon ein alltäglicher Schritt ist, neue Dienste für die Echo-Systeme zu unterstützen, handelt es sich dennoch um einen bemerkenswerten Schritt – betrachtet man die Entscheidung aus Apples Perspektive. Bislang benötigte man zwingend einen HomePod, sollte Apple Music direkt von einem Lautsprechersystem aus gesteuert werden. Ganz offensichtlich ist es Apple aber inzwischen wichtiger, mehr Musik-Abos anstatt mehr HomePods zu verkaufen. Zunächst wäre Apples Marge natürlich höher, entschiede sich ein Kunde wegen Apple Music für einen HomePod – langfristig gesehen dokumentiert dies aber Apples wachsenden Fokus auf den Dienste-Bereich.Als Apple vor 15 Jahren iTunes für Windows vorstellte, sollten dadurch die Hardware-Verkäufe des iPods angekurbelt werden – was auch funktionierte. Die heutige hardware-gesättigte Welt sieht allerdings anders aus, denn Wachstumschancen gibt es in den klassischen Marktfeldern kaum noch. Kunden hingegen Dienstleistungen anzubieten und diese langfristig an ein Angebot zu binden, birgt weiterhin hohe Chancen. Gerade in einer Produktkategorie wie intelligente Lautsprechern, die niemals Stückzahlen wie im Smartphone-Sektor hervorbringen wird, ginge Apples frühere Politik nicht mehr auf.