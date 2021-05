HomePod-Besitzer beklagen Problem mit Apple Music und Siri - ist iOS 14.5 schuld?

Siri findet keine Songs oder Künstler

Zurücksetzen des HomePod schafft manchmal Abhilfe

Nachwirkungen des Ausfalls von iCloud-Diensten?

Nicht nur iPhones und iPads erhielten in der vergangenen Woche das Update auf iOS 14.5, auch der mittlerweile eingestellte HomePod und der kompakte HomePod mini wurden aktualisiert. Möglicherweise ist die neue Version des Betriebssystems dafür verantwortlich, dass zahlreiche Besitzer der vernetzten Lautsprecher nicht mehr mithilfe von Siri und Apple Music auf Songs und Alben zugreifen können. Das vor wenigen Tagen veröffentlichte Sicherheitsupdate auf Version 14.5.1 schuf keine Abhilfe.Auf Twitter meldeten sich in den vergangenen Tagen etliche Nutzer und berichteten über das Problem. Einige HomePod-Besitzer wandten sich zudem per E-Mail an 9to5Mac . Allen Beschwerden ist gemeinsam, dass Siri nicht in der Lage ist, per Sprachbefehl aufgerufene Musikstücke oder Alben in Apple Music zu finden. Auch der Wunsch, Songs bestimmter Künstler abzuspielen, läuft ins Leere. Apples Sprachassistent teilt lediglich bedauernd mit, er habe das Gesuchte leider nicht gefunden. Auch das Abspielen von Internetradio funktioniert in etlichen Fällen nicht.Das Problem sei erstmals vor ein oder zwei Tagen aufgetreten, klagen die HomePod-Nutzer auf Twitter. Sie vermuten daher, dass der Bug im Zusammenhang mit den jüngsten Updates steht. Apple hat auf einige Tweets reagiert und bitten um direkte Kontaktaufnahme. Nachvollziehen kann der iPhone-Konzern das Problem bislang offensichtlich nicht. Mithilfe von AirPlay lassen sich Songs und Playlisten hingegen von iPhone oder iPad aus auf dem HomePod abspielen. In einigen Fällen funktionierte das Zusammenspiel von Siri und Apple Music wieder, wenn der smarte Lautsprecher auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet wurde. Zuweilen führte bereits eine Wiederholung des Sprachbefehls zum Erfolg, was die Angelegenheit mysteriös erscheinen lässt und naturgemäß die Fehlersuche erschwert.Es besteht allerdings durchaus auch die Möglichkeit, dass der Fehler nicht in direktem Zusammenhang mit dem Update auf iOS 14.5 steht. Apple hatte bei etlichen der hauseigenen Dienste in den vergangenen Tagen mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Zahlreichen Nutzern standen beispielsweise verschiedene iCloud-Services temporär nicht zur Verfügung, betroffen waren unter anderem der iTunes Store und Apple Music. Mittlerweile laufen dem Systemstatus zufolge sämtliche Dienste wieder störungsfrei, die Ausfälle könnten dennoch Nachwirkungen der aufgetretenen Probleme sein. Wann und auf welche Weise Apple den Bug behebt, bleibt abzuwarten.