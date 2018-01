HomePod: Apple nennt Details zur Touch-Bedienung und zu Anruf-Funktionen

Multitouch-Steuerung des HomePod

Quelle: Apple

Anrufe über Handoff zum HomePod weiterleiten

Apple hat im Zuge der angekündigten Veröffentlichung des HomePod auf der Produktseite des Geräts weitere Details zur Bedienung bereitgestellt. Der intelligente Siri-Lautsprecher ist zwar primär für die Sprachsteuerung ausgelegt, doch einige der verfügbaren Features lassen sich auch über Tap-Gesten auf der Touch-Oberseite des Geräts nutzen. Zudem besteht die Möglichkeit zur Weiterleitung von iPhone-Telefonaten an die Box.Die Gehäuse-Oberseite des Lautsprechers besteht aus einem großen Touch-Feld, über das Anwender via Finger verschiedene Aktionen ausführen können. Ein einzelner Tap startet oder pausiert das jeweilige Lied, ein doppelter Tap leitet zum nächsten Lied des Albums oder der Playlist. Wer dreimal mit dem Finger auf die Oberfläche tippt, gelangt zum vorherigen Song. Die dargestellten Plus- und Minus-Symbole ermöglichen es, die Lautstärke via Berührung zu erhöhen oder zu senken.Alternativ zum Sprachkommando „Hey, Siri“ lässt sich Apples Sprachassistent auch per Touch-Geste aktivieren. Es genügt laut der Produktseite , den Finger auf das Touch-Feld zu legen und kurz zu warten, damit Siri aufmerksam für die Sprachkommandos des Nutzers wird.Apple erläutert zudem, welche Funktionen der HomePod bei iPhone-Anrufen übernehmen kann. Demnach ist es nicht möglich, Telefonate direkt über den HomePod – etwa per Sprachbefehl – entgegenzunehmen. Stattdessen muss der Nutzer Anrufe zunächst auf dem iPhone beginnen, um sie von dort per Handoff an den Siri-Lautsprecher weiterzureichen.