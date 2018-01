HomePod: Vorbestellungen ab Freitag, Deutschlandstart noch dieses Frühjahr

Noch in diesem Frühjahr ist er also auch hierzulande zu beziehen.

durch Soundqualität überzeugen

Der Marktstart des intelligenten Apple-Lautsprechers HomePod war eigentlich für Ende 2017 vorgesehen, musste aber aus Gründen der Qualitätssicherung auf 2018 verschoben werden. Jetzt hat Apple den offiziellen Starttermin bekannt gegeben: Ab Freitag, den 9. Februar, ist er in den USA, Großbritannien und Australien im Handel zu beziehen. Schon ab diesen Freitag, also am 26. Januar, kann man ihn vorbestellen. Auch für deutsche Kunden hat die Pressemitteilung eine erfreuliche Überraschung: Gemeinsam mit Frankreich wird Deutschland Teil der ersten Ausweitung des Gerätes sein.In den vergangenen Tagen deutete sich Verkaufsstart bereits an. Aus Zuliefererkreisen war zu hören, dass die erste Million Exemplare bereits auf dem Weg zu Apple sei. Außerdem stattete Apple die neueste iOS-Beta 11.2.5 mit zahlreichen Bedienungselementen für die Smart Speaker aus. Es ist also auch stark davon auszugehen, dass die finale Version von iOS 11.2.5 noch in dieser Woche freigegeben wird.Der HomePod soll anders als andere »Smart Speaker« nicht in erster Linie durch den virtuellen Sprachassistenten, sondern. Sieben kreisförmig angeordnete Hochtonlautsprecher, mehrere Mikrofone, ein Woofer und der Apple A8-Chip stecken als Kernelemente unter dem äußerem 18 Zentimeter hohen Mesh-Gewebe. Das System misst selbstständig die Dimensionen des umgebenden Raums aus und passt die Soundeinstellungen entsprechend optimal an. Die versprochene Multi-Room-Fähigkeit durch AirPlay 2 wird erst in einem für später im Jahr angekündigten Software-Update nachgereicht.Dass der runde Apple-Lautsprecher zunächst nur in drei englischsprachigen Ländern angeboten wird, interpretierten manche Beobachter als Eingeständnis, dass Siri außerhalb des englischen Sprachraums deutlich weniger »smart« ist. Doch mithilfe von SiriKit können Entwickler dabei helfen, Siri noch mehr Befehle in Kombination mit Dritthersteller-Apps beizubringen und über den HomePod leicht verfügbar zu machen. Man darf gespannt sein, wie sich der HomePod in Deutschland schlägt. Zwar gibt es noch keinen konkreten Termin, doch mit »Frühjahr« ist sicherlich ein Termin vor der WWDC gemeint, die traditionell im Juni stattfindet. Den HomePod gibt es in den Farben Schwarz und Weiß und er kostet in den USA 349 Dollar.