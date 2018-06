Hardware-Voraussetzungen macOS 10.14: Welche Macs unterstützt werden – und welche nicht

Nicht mehr unterstützt

Demnächst unterstützt

Kompatibel

Alle MacBooks seit 2015

MacBook Air seit Mitte 2012

MacBook Pro seit Mitte 2012, also alle Retina-Modelle

Mac mini seit Ende 2012

iMac seit Ende 2012

Mac Pro seit 2013, also der inzwischen nicht mehr so neue New Mac Pro

iMac Pro

Nachdem Besitzer älterer Macs bei den letzten beiden Systemupdates glimpflich davonkamen und Apple keine Baureihen über die Support-Klippe springen ließ, sieht es beim kommenden macOS 10.14 Mojave anders aus. Apple kappt die Unterstützung für zwei Baujahre und lässt somit einige Modelle außen vor. Dieser Schritt war zu erwarten, denn Apple beendet damit einen merkwürdigen Zwischenzustand. So gab es unter macOS 10.13 High Sierra noch Baureihen, die keine Unterstützung für Apples Grafik-Framework Metal mitbrachten. Genau dort schneidet Apple mit 10.14 nun alte Zöpfe ab, denn fortan ist Metal-Unterstützung zwingend erforderlich. Die ältesten unterstützen Macs sind damit sechs Jahre alt, in zwei Ausnahmefällen sogar acht Jahre. Wir stellen in der folgenden Übersicht dar, welche Macs somit macOS 10.14 vertragen – und welche notgedrungen bei macOS 10.13 verbleiben müssen.Die iMacs der Baujahre "Late 2009" sind ebenso Opfer der neuen Systemvoraussetzungen wie die 2010er und 2011er Modelle des MacBook Pro. Auch das MacBook Air des Jahres 201o sowie der Mac mini 2010 vertrugen noch macOS 10.13 High Sierra, nicht aber mehr macOS 10.14 Mojave. Das letzte Polycarbonat-MacBook, erschienen Ende 2009, verliert nach neun Jahren die Unterstützung für Apples aktuelle macOS-Version.Apple kündigte an, dass man den Mac Pro der Serien 2010 und 2012 unterstützen wolle, wenn diese eine Metal-kompatible Grafikkarte aufweisen. Weitere Angaben dazu gibt es noch nicht, lediglich einen Hinweis: Die erste Entwicklerversion von macOS 10.14 Mojave kann auf diese Geräten nicht ausgeführt werden. Mit einer späteren Beta wolle man aber Kompatibilität herstellenNach dieser Ausschlussliste nun alle Macs, die macOS 10.14 Mojave verwenden können.