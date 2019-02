Handystrahlung am Ohr: iPhones im Mittelfeld, Galaxys sind Musterknaben

Je niedriger, desto besser

Datenbank mit SAR-Werten öffentlich zugänglich

Galaxy-Geräte "strahlen" weniger

Xiaomi und Google deutlich schlechter

Apple bei Messung am Körper besser als Samsung

"Strahlung" sorgt nicht für "heiße Ohren"

Wie stark "strahlt" ein Smartphone? Diese Frage bewegt seit Jahren nicht nur "elektrosensible" Zeitgenossen. Die Datenbank des Bundesamts für Strahlenschutz gibt Auskunft - und legt offen, dass die aktuellen iPhones beim SAR-Wert am Ohr nur im Mittelfeld zu finden sind. Musterknabe ist Samsung mit den Telefonen der Galaxy-Klasse.Wie stark ein Mobiltelefon durch elektromagnetische Wellen auf den Körper des Benutzers einwirkt, lässt sich an der Spezifischen Absorptionsrate (SAR) ablesen. Diese sollte einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zufolge einen Wert von 2 Watt pro Kilogramm Körpergewicht (W/kg) nicht überschreiten. Allgemein gilt dabei: Je niedriger, desto besser, denn um so geringer wird das menschliche Gewebe bei der Nutzung des Smartphones erwärmt.Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit den SAR-Werten von Handys, die öffentlich zugänglich ist. Apples aktuelle iPhone-Modelle XR, XS und XS Max sind darin allesamt mit SAR-Werten am Ohr von 0,99 W/kg angegeben. Die "Strahlung" liegt also ungefähr bei der Hälfte des zulässigen Werts. Allerdings bewegen sich Cupertinos Geräte damit gerade einmal im Mittelfeld der Konkurrenz, auf Augenhöhe etwa mit dem Huawei P10 (0,96 W/kg).Zwar nicht Klassenbester, aber durchaus ein Musterknabe ist hingegen Samsung. Das Galaxy S9 des koreanischen Herstellers kommt auf einen am Ohr gemessenen SAR-Wert von 0,37 W/kg, das Galaxy S9+ sogar nur auf 0,29 W/kg. Die Vorgänger Galaxy S8 und S8+ liegen mit 0,32 W/kg und 0,26 W/kg sogar noch darunter. Zum Vergleich: das iPhone 8 weist 1,32 W/kg auf, das iPhone 7 wird in der Datenbank des BfS mit 1,38 W/kg angegeben.Erheblich schlechter als Apple schneiden hingegen etliche andere Hersteller ab. Das Xiaomi Mi A1 kommt auf einen Wert von 1,75 W/kg, Googles Pixel 3 auf 1,33 W/kg. Die Krone für die geringste Strahlung (17 W/kg) aufsetzen dürfen sich Samsung mit dem Galaxy Note 8 und ZTE mit dem Axon Elite.Deutlich geringere SAR-Werte als die Konkurrenz von Samsung weist Apple allerdings bei Messungen am Körper in einem Abstand von 50 Zentimetern auf. iPhone XR, XS und XS Max kommen hierbei auf 0,99 W/kg, das Galaxy S9 auf 1,18 W/kg, das S9+ sogar auf 1,35 W/kg.Übrigens: Welchen SAR-Wert ein Smartphone auch immer hat, wenn die Ohren beim Telefonieren heiß werden, liegt das nicht an der "Handystrahlung". Sondern schlicht und ergreifend daran, dass man etwas an die Hörmuscheln hält und dadurch die Wärmeabgabe dieser besonders durchbluteten Körperregion blockiert.