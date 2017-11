HDMI-Zukunft: Höhere Auflösung, besseres HDR & neues Audio-System

Bereits Anfang des Jahres gab das HDMI Forum einen Ausblick auf den kommenden Display-Anschlussstandard. Nun wurden die Pläne des HDMI-Standard 2.1 konkretisiert, der im kommenden Jahr auf den Markt gelangen wird. Grundlage der vielen Neuerungen bildet die erhöhte Bandbreite von 48 Gigabit pro Sekunde. Dies entspricht einer Beschleunigung der Transferrate um den Faktor 2,67. Dadurch erlaubt HDMI zukünftig höhere Auflösungen sowie eine bessere Bild- und Tonqualität.4K-Displays lassen sich dann mit flüssigen 120 Hz ansteuern, während 8K-Displays mit 60 Hz beliefert werden können. Zudem ist auch eine Auflösung von 10K möglich, mit dann allerdings nur 30 Hz. Eine Schlüsselrolle nehmen hierbei Variable Refresh Rate (VRR) für dynamische Wiederholraten, Quick Media Switching (QMS) für ein sofortiges Videobild, Quick Frame Transport (QFT) für geringe Latenz sowie Auto Low Latency Mode (ALLM) für automatische Latenzoptimierung ein.Für eine erhöhte Bildqualität soll neben höheren Wiederholraten und geringerer Latenz auch verbessertes HDR sorgen. Das Dynamic HDR getaufte System bietet wie bereits Dolby Vision einen deutlich erweiterten Farbraum, der mit einem geeigneten Display eine realistischere Wiedergabe von Farben, Licht und Schatten erlaubt. Zum kommenden HDMI-Standard gehört auch eARC-Audio, mit dem sich objektabhängiges Audio wie in Dolby Atmos für beliebig viele Audio-Kanäle realisieren lässt.Um dies alles in bester Qualität zu gewährleisten, sind bei HDMI 2.1 neue Kabel erforderlich, die parallel zu den ersten Geräten auf den Markt kommen. Hersteller können sich ab Anfang 2018 an der initialen Testphase des HDMI-2.1-Standards beteiligen , die voraussichtlich im Herbst 2018 dann abgeschlossen sein wird. Anschließend ist mit entsprechenden Produkteinführungen zu rechnen.