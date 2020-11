„Gut für den Winter“: Leaker spricht von einer „Weihnachtsüberraschung“ von Apple

Leaker mit Hang zum Kryptischen

Apple mit „Weihnachtsüberraschung“?

Quelle: L0vetodream via Twitter

Die letzten Wochen und Monate waren für Apple-Interessierte durchaus ereignisreich. Das Unternehmen stellte im Rahmen des „Time flies“-Events eine ganze Reihe neuer Produkte vor: Neben zwei neuen Smartwatches stattete Apple erstmals Hardware mit dem neuen A14-Chip aus. Außerdem präsentierte der Konzern einen neuen Service („Fitness+“) sowie Abo-Dienst („Apple One“). Apple legte aber noch zwei Events nach – und brachte die neue Baureihe des iPhones sowie Macs mit ARM-Prozessoren auf den Markt. Das ist eine durchaus ansehnliche Bilanz an Neuvorstellungen – aber wohl noch kein Grund, sich dieses Jahr entspannt zurückzulehnen: Ein Leaker behauptet nun, Apple habe noch eine Überraschung in petto.Bei L0vetodream handelt es sich um einen Leaker, der an kryptischen Wortmeldungen Gefallen gefunden hat. So postete er Beiträge wie „tag TAG“ – was viele als Anspielung auf AirTags werteten, zumal er noch von einem „big one“ sowie einem „small one“ sprach und damit den Verdacht nährte, die smarten Etiketten kämen in zwei unterschiedlichen Ausführungen in den Handel. Im Juli erklärte L0vetodream, dass einige Produkte vor der Auslieferung stünden – ohne diese Aussage zu konkretisieren. Den Gipfel der Verwirrung stellt wohl sein im Juni getätigter Tweet mit der anscheinend wahllos zusammengefügten Buchstabenkombination „iafwcwtncgab“ dar: Nach dem „Time flies“-Event erklärte er, es habe sich um Abkürzung von „iPad Air 4 will come with two new color green and blue“ gehandelt – womit der Leaker richtig lag.Überhaupt scheint L0vetodream eine verlässliche Quelle für Apple-Neuheiten aller Art zu sein; dem Leaker gelingt es oft, Apples Pläne vorauszusagen. Es ergibt daher Sinn, seinem neuen Tweet Aufmerksamkeit zu schenken: Apple überrasche mit einem Weihnachtsgeschenk, das „Winter exclusive“ und gut für den Winter sei – nähere Details hält der Insider erwartungsgemäß nicht parat. In einem weiteren Tweet spricht er von einem Rätsel und hängt das Foto eines Hundes an – was wohl wenig zur Interpretation seiner Aussagen beitragen dürfte. Zwar vermuten auch andere Leaker die baldige Ankündigung bestimmter Produkte wie AirTags und AirPods – deren Nutzen ist im Winter aber wohl kein anderer als zu anderen Jahreszeiten.So munkeln manche Spötter bereits von der Neuauflage des wohl spektakulärsten Zubehörs aller Zeiten – den Socken, wie sie Ende der 2000er Jahre für den iPod erschienen sind. Auch iGloves sind im Gespräch, also wärmende Handschuhe – die selbstverständlich die Bedienung eines Touchscreens ermöglichen würden.