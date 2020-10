Leaker spricht von baldigem Release der AirTags – in unterschiedlichen Größen

L0vetodream: AirTags kommen bald

Quelle: L0vetodream via Twitter

AirTags in unterschiedlichen Größen?

Die AirTags zählen zu jenen Produkten, die einen festen Platz in der Gerüchteküche haben – vielmehr deren Release. Es besteht kein Zweifel daran, dass die smarten Etiketten im Grunde genommen nur noch ihrer Veröffentlichung harren. Das Zubehör könnte das Auffinden alltäglicher Gegenstände erleichtern – beispielsweise wären Anwender in der Lage, die Etiketten an einen Schlüsselbund anzubringen und dergestalt die Ortung desselben zu ermöglichen. Ein Leaker stellt nun den baldigen Release des neuen Apple-Produkts in Aussicht – und wartet mit weiteren Details auf.Der Leaker L0vetodream fällt vor allem durch zwei Merkmale auf: Seit er mit seinen Prognosen in Erscheinung tritt, haben sich diese als erstaunlich zutreffend erwiesen. Ebenfalls eines seiner Markenzeichen: Seine Hinweise kommen in aller Regel kryptisch und überaus kurz daher. So blieb sein erster Tweet des heutigen Tages fast schon zu vage: Mit dem Hinweis, dass etwas Großes und etwas Kleines bald kommen werde, löste er allerlei Fragen anderer Twitter-Nutzer aus – sie spekulierten über neue iPads, Macs und verschiedenes Zubehör. Ein wenig später legte der Leaker mit einem weiteren Tweet nach – der ebenfalls mit nur wenigen Worten auskommt: „tag TAG“ lautet dieser – in Bezug auf Apple-Produkte wohl als untrügliche Anspielung auf die AirTags zu verstehen.Ein anderer Leaker, dessen Prognosen sich zumeist als treffsicher erweisen, äußerte sich vor einigen Tagen ebenfalls zur geplanten Veröffentlichung der Etiketten: Jon Prosser erklärte, dass die Produktion des Zubehörs bereits abgeschlossen sei – und ein Release des Zubehörs mit jenem von iOS 14.3 einhergehe. Weder Prosser noch ein anderer Leaker erwähnte unterschiedliche Größen der AirTags: L0vetodream scheint damit über exklusives Insider-Wissen zu verfügen. Weitere Details nannte der Leaker bislang nicht – in einem älteren Tweet sprach er aber davon, dass dem U1-Chip bei den AirTags eine wesentliche Rolle zukomme.