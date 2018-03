Apple als Zubehörhersteller - damals und heute

Teil 1: Die »Sonstigen Produkte« von heute: Von Highlights und Stirnrunzlern

AirPower

AirPods + Ladecase

HomePod

Apple Pencil

Smart Battery Case

Remote Loop

Designed by Apple in California

Apple USB SuperDrive Laufwerk

Lightning auf Micro USB Adapter

Mac Pro Security Lock Adapter

Natürlich verdient Apple das meiste Geld über die Verkäufe der großen Produkte wie iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV, sowie zunehmend über das Anbieten von Diensten wie Apple Music und Apple Pay. Doch im Windschatten dieser Hauptsparten findet sich im Angebotsportfolio seit jeher auch kleinere Hardware als Ergänzungen oder für spezielle Nischenbedürfnisse. Die meisten davon sind Adapter, Kabel, Schutzhüllen oder Netzteile, doch immer wieder fallen bestimmte Produkte besonders ins Auge, sei es weil sie besonders hochwertig, bekannt oder auch kurios sind. Anlässlich der umfangreichen Aufstellung , woran sich die 9to5Mac-Autoren erinnern, hat die MacTechNews-Redaktion ebenfalls ein Brainstorming angestellt, welches aktuelle Zubehör aus der Masse herausragt und welche Schmankerl in der Vergangenheit des Apfelkonzerns in Erinnerung bleiben.In Kürze beginnt der Verkauf der Apple-eigenen Ladematte für iPhone, Apple Watch und AirPods. Apple hat sich seit iPhone 8 und iPhone X dem kabellosen Aufladen des Qi-Standards verschrieben und bewirbt das kommende Zubehör prominent im Rahmen der neuesten Apple-Smartphones.Die berühmten Apple-Ohrhörer ohne jegliches verbindendes Kabel zählen ebenfalls zu den »Sonstigen«. Auf der Apple-Homepage haben sie als einziges Zubehörprodukt eine umfangreiche, animierte Webpräsenz und wurden auf einem Apple-Event und in Werbespots prominent gefeaturet. Der Apple-eigene W1-Chip sorgt für die Weitergabe der Audio-Inhalte des 179 Euro teuren Gadgets. Store: Der neueste Schrei sind Smart Speaker, die auf Sprachbefehle hören. In englischsprachigen Staaten ist der HomePod bereits verfügbar, hierzulande soll das 349 Dollar teure Gerät in Kürze auf den Markt kommen.Die Luxusausgabe eines Bedienungsstifts fürs Tablet. Für 109 Euro erhält der Kunde aber nicht einfach einen Stylus, sondern ein sehr exaktes Zeichengerät fürs Display, welches Druckstärke und Neigungswinkel beim Zeichenergebnis berücksichtigt. Store: Für große Diskussionen sorgte die 119 Euro teure Akkuhülle, die Apple speziell für iPhone 6, 6s und 7 vorstellte und die schnell als »Buckel-Hülle« beschimpft wurde. Denn Apple löste das für Akkuhüllen übliche Problem der Dicke so: Nur im mittleren Bereich stülpt sich der eingebaute Akku nach außen und sorgt für eine recht gewöhnungsbedürftige Wölbung am iPhone-Rücken. Store: Man kennt sie beispielsweise vom Spielecontroller der Wii: die Stoffschlaufe zum Sichern des Controllers ums Handgelenk. Wer auch bei der Fernbedienung neuer Apple TVs Sorge hat, dass sie beim enthusiastischen Bedienen aus der Hand rutscht, kann dies für 15 Euro mit einer Apple-Schlaufe verhindern. Store: Apple als Buchverkäufer? Seit Ende 2016 ja. Apple und speziell Chefdesigner Jonathan Ive gelten als Guru bei der optischen Gestaltung von Produkten; sein Lebenswerk wurde hier auf 300 Seiten in großformatigen Bildern verewigt. Fans müssen je nach Format des Buches allerdings 199 Euro oder 299 Euro auf den Tisch legen. Store: Ein Relikt vergangener Zeiten. Das Laufwerk zum Lesen und Brennen von CDs und DVDs gehörte früher zur Grundausstattung jedes Mac. Ende des letzten Jahrzehnts fiel es dem Schlankheitsideal der Tech-Branche zum Opfer, ebenso der gefallenen Bedeutung optischer Datenträger. Wer aber noch auf die kleinen runden Scheiben angewiesen ist, kann ein Apple-Laufwerk für 89 Euro per USB extern anschließen. Store: Adapter sind wahrlich nichts Ungewöhnliches im Zubehör-Store. Allerdings will Apple mit der etablierten Schnittstelle von Android-Geräten eigentlich nichts zu tun haben. Die Existenz dieses Adapters verdanken wir gesetzlichen Vorgaben in der EU. Store: Wer in einen hochpreisigen Mac Pro investiert hat und Angst um seine Neuerwerbung hat, kann das Gerät an ein Drittherstellerschloss anschließen. Für diesen Zweck hält Apple einen eigenen Adapter für 59 Euro bereit. Store: