Gurman: Neue „Pride Edition“ der Apple Watch in Kürze verfügbar

Bislang keine offizielle Ankündigung

Gurman: Neue Armbänder noch in dieser Woche

Der Juni gilt in vielen Ländern als „Pride Month“: Etliche Konzerne tragen dem Rechnung, indem sie spezielle Editionen ihrer Produkte veröffentlichen, die beispielsweise in den Farben des Regenbogens auf sich aufmerksam machen. Apple möchte diesen Unternehmen in nichts nachstehen und bietet alljährlich neue Armbänder für die hauseigene Smartwatch zum Verkauf an. Üblicherweise stellt Cupertino auch ein thematisch und farblich passendes Zifferblatt zur Verfügung – die Kombination aus Zifferblatt und Armband macht aus einer herkömmlichen Apple Watch eine „Pride Edition“. Für dieses Jahr ist eine offizielle Ankündigung seitens des US-Konzerns noch ausständig – diese sollte aber unmittelbar bevorstehen.Bereits seit 2018 verkauft Cupertino gesonderte Armbänder für die Apple Watch, um den Pride-Monat gebührend zu feiern. Im vergangenen Jahr handelte es sich um die geflochtene „Solo Loop Pride Edition“ sowie die „Nike Sport Loop Pride Edition“ für 99 beziehungsweise 49 Euro. Diese waren allerdings ausschließlich mit der Series 4 oder neuer kompatibel. Das ist zwar angesichts der weit zurückliegenden Markteinführung der Series 3 im Jahr 2017 nicht weiter verwunderlich, allerdings verkauft Apple dieses Modell weiterhin im Store. Obwohl das Unternehmen die gesonderten Varianten des Armbands in den vergangenen zwei Jahren am 17. Mai ankündigte, verstrich das Datum dieses Jahr ohne entsprechende Verlautbarung von Apple. Trotzdem müssen sich potenzielle Käufer wohl nicht mehr allzu lange gedulden.Laut dem Bloomberg-Journalisten Mark Gurman steht die Markteinführung einer Pride-Version der Apple Watch „unmittelbar bevor“. Aktualisierte Marketingunterlagen seien bereits an die Geschäfte übermittelt worden. Neue Armbänder treffen Gurman zufolge noch diese Woche ein. Interessant ist die genaue Wortwahl des Branchenkenners: Einmal mehr dürfte Apple mit einer gesonderten Pride Edition der Uhr im Store aufwarten. Bei dieser Variante sind die passenden Armbänder und Zifferblätter bereits vorkonfiguriert – mit technischen Abweichungen vom regulären Modell ist hingegen nicht zu rechnen.