Goole will mit Pixel 6 und eigenem Chip dem iPhone 13 Konkurrenz machen

Apple dominiert den Smartphone-Markt im High-End-Segment – und Google möchte einen Teil des Kuchens abhaben. Der Konzern aus Mountain View gibt einen ersten Ausblick auf die kommende Pixel-Generation, nämlich das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro. Das Pixel 6 bringt einen 6,4"-Bildschirm mit 90 Hz Bildwiederholfrequenz mit, das 6 Pro einen 6,7"-Bildschirm mit 120 Hz. Googles Hardware-Chef Rick Osterloh sagt, dass man in den vergangenen Jahren nicht im High-End-Markt mitgemischt habe – doch mit dem Pixel 6 soll sich dies ändern.Das Gehäuse der beiden Handys besteht auf der Vorder- und Rückseite aus Glas und die Verarbeitung sei auf dem Niveau von Apple und Samsung. Osterloh betont, dass beide Geräte sich auch vom Preis her im Premium-Segment bewegen werden. Noch sind keine finalen Preise bekannt – es ist aber davon auszugehen, dass das Pixel 6 Pro mindestens 1.000 Dollar kostet.Das Pixel 6 und 6 Pro ist das erste Google-Handy mit einem eigens von Google entwickelten Chip. Bei den vorherigen Modellen bezog Google die Prozessoren stets von Qualcomm – doch seit Jahren ist Apple mit eigenen Chips der Konkurrenz um Jahre voraus. Google folgt hier klar Apples Beispiel und will die Prozessor-Entwicklung selbst in die Hand nehmen.Im Pixel 6 werkelt "Tensor", benannt nach den Tensor Processing Units, welche Google bereits seit über fünf Jahren in den eigenen Rechenfarmen einsetzt. Die Entwicklung des Chips begann Google laut Osterloh bereits vor vier Jahren – doch bislang ist recht wenig zu "Tensor" bekannt. Gesichert ist nur, dass dieser über spezielle Hardware für Machine Learning, ähnlich Apples Neural Engine, und einen Sicherheitsbereich namens "Titan M2" verfügt. Wie viel Technologie Google lizenzierte und wie viele der Komponenten im Chip der Konzern selbst entwickelte, ist nicht bekannt. Beide Modelle bringen den neuen Tensor-Prozessor mit – allerdings in unterschiedlichen RAM-Konfigurationen.Das Google Pixel 6 Pro kommt mit einer Kamera-Leiste mit drei Kameras daher: Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Telefoto-Kamera. Käufer des Pixel 6 müssen auf die Kamera mit Tele-Kamera verzichten.Beide Pixel-Modelle gibt es in Schwarz. Das Pro-Modell kann außerdem in Gold und Silber geordert werden, das Pixel 6 in Hellgrün oder Orange:Noch hat Google keinen konkreten Erscheinungstermin genannt – doch es wird allgemein davon ausgegangen, dass Google die neuen Pixel-Modelle im September oder Oktober vorstellt. Apple präsentiert die kommende iPhone-Generation ebenfalls im Herbst – somit tritt Google in direkte Konkurrenz zu Apple. Noch sind nicht genügend Informationen an die Öffentlichkeit gelangt, um zu beurteilen, ob Google mit den neuen Modellen Apple Marktanteile im Premium-Segment abnehmen kann.