Faltbare Smartphones: Google und andere Hersteller setzen auf biegsames Glas

Faltbare Smartphones wie das Samsung Galaxy Fold oder das Motorola RAZR Fold sind zwar seit einiger Zeit auf dem Markt, auf breiter Front durchsetzen konnten sich die Geräte allerdings bislang nicht. Das liegt nicht allein an den Preisen, welche die Hersteller aufrufen. Tester bemängelten vor allem bei den ersten Modellgenerationen eine hohe Kratzempfindlichkeit der biegsamen Displays mit ihrer Kunststoffoberfläche.Mittlerweile hat sich das zumindest teilweise geändert. Samsung etwa nutzt bei der zweiten Generation der hauseigenen faltbaren Smartphones sogenanntes ultradünnes Glas (Ultra-Thin Glass, UTG). Jüngsten Berichten zufolge wird auch Google beim kommenden Pixel 6 Foldable auf diese Technologie setzen. Das Smartphone mit einem 7,6 Zoll großen OLED-Display wird aller Voraussicht nach im Dezember dieses Jahres erscheinen, die Produktion soll im Oktober anlaufen. Weitere technische Details sind bislang nicht an die Öffentlichkeit gedrungen.Laut einem Bericht von The Elec wird Google die Displays für das Pixel 6 Foldable von Samsung beziehen. Der südkoreanische Konzern ist einer von nur wenigen Herstellern weltweit, die Panels aus ultradünnem Glas anbieten. Einige chinesische Smartphone-Hersteller setzen für ihre zukünftigen faltbaren Geräte offenbar ebenfalls auf Samsung: Neben Xiaomi und Oppo plant auch Vivo ein entsprechendes Gerät. Die Huawei-Tochter Honor will das Magic Fold ebenfalls mit einem UTG-Display ausstatten, dieses soll allerdings vom chinesischen Hersteller BOE Technology beigesteuert werden.Apple hat sich bislang dem Trend zu faltbaren Smartphones verweigert, arbeitet Branchenexperten und Leakern zufolge aber bereits an einem entsprechenden iPhone. Der Analyst Ming-Chi Kuo etwa rechnet damit, dass der kalifornische Konzern in etwa zwei Jahren ein Falt-iPhone präsentiert. Nicht einig sind sich die Auguren jedoch, was die Zulieferer für die biegsamen Displays betrifft. Während es im September 2020 hieß, Apple habe sich Exklusivrechte bei Samsung gesichert, ist mittlerweile auch LG Display als Partner im Gespräch (siehe ). Möglicherweise kommen aber auch beide Unternehmen als Lieferanten in Frage.