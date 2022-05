Google Maps: iPhone-App jetzt mit historischen Street-View-Aufnahmen

Foto-Zeitreise mit Google Street View

Neue 360-Grad-Kamera für mehr Flexibilität und Qualität

Virtuell durch fremde Städte wandern oder Landschaften erkunden – dank Google Street View ist das seit genau 15 Jahren möglich. Manchmal möchte man aber nicht nur wissen, wie etwa die Avenue des Champs-Elysées in Paris oder der Broadway in New York heute oder vor Kurzem ausgesehen haben, sondern die Zeit zurückdrehen. Der Suchmaschinen-Konzern nimmt den „Geburtstag“ seiner Maps-Erweiterung zum Anlass, genau das nunmehr auch auf iPhone und iPad sowie Android Smartphones möglich zu machen. In der Browser-Variante von Google Maps für Mac und PC stand das Feature bereits seit geraumer Zeit zur Verfügung.Die Foto-Zeitreise lässt sich in der iPhone-App sehr einfach aufrufen. Nachdem man Street View auf die bekannte Art und Weise gestartet hat, tippt man an einer beliebigen Stelle auf das angezeigte Bild. Zusätzlich zu den bisher bereits präsentierten Informationen über den jeweiligen Ort erscheint ab sofort der Hinweis „Mehr Daten ansehen“. Wählt man diesen aus, präsentiert Maps passende historische Street-View-Aufnahmen, und zwar chronologisch absteigend sortiert. Die Reihe reicht im besten Fall bis ins Jahr 2007 zurück, also dem Start von Street View. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fotos hängt natürlich davon ab, wie oft Google-Mitarbeiter die Straße oder den Platz in der Vergangenheit abgefahren sind oder durchlaufen haben. In Deutschland dürfte die Auswahl daher nicht allzu groß sein, da der Suchmaschinen-Konzern schon kurz nach der Einführung von Street View auf erheblichen Widerstand stieß und seine Aktivitäten in dieser Hinsicht nahezu eingestellt hat. Das Bildmaterial wurde seit 2011 nicht mehr aktualisiert.Google hat darüber hinaus eine neue 360-Grad-Kamera entwickelt. Diese soll nicht nur eine bessere Bildqualität für Street-View-Aufnahmen liefern, sondern auch die Ausweitung des Dienstes auf bislang kaum zugängliche Regionen ermöglichen. Das Gerät wiegt weniger als 7 Kilogramm und lässt sich einfacher als die aktuellen Modelle auf Autos und vor allem den ebenfalls von Google eingesetzten Rucksäcken befestigen. Dem Blog des Unternehmens zufolge kann man damit unter anderem Teile des Amazonas-Urwalds erkunden und die Bilder in Street View zur Verfügung stellen. Bis es soweit ist, dürfte es allerdings noch ein wenig dauern: Eingesetzt werden soll die neue Kamera erst ab dem kommenden Jahr.