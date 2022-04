Google Maps mit neuen Features: Verbesserte Watch-App, Unterstützung für Siri und mehr

Detailliertere Navigation, Berechnung von Maut-Gebühren

Google Maps bald mit Unterstützung für Siri, Spotlight und weiteren iOS-Features

Google Maps zählt zu den Standard-Apps auf jedem Android-Smartphone, ist allerdings auch iOS-Nutzern nicht fremd: Die Anwendung findet sich auf etlichen iPhones und dient dort der Lokalisierung von Geschäften, Aussichtspunkten und vielen weiteren speziellen Orten. Auch bei der Routenplanung und Navigation spielt Googles Dienst oft eine zentrale Rolle. In den kommenden Wochen erhält die App so manches nützliches Feature: Die Entwickler konzentrieren sich diesmal vor allem auf Verbesserungen für Besitzer eines iPhones, iPads und einer Apple Watch.Google kündigt in einem Blog-Beitrag etliche Neuerungen für die hauseigene Karten-App an. Nutzern werde „bald“ angezeigt, wie hoch die Kosten für gebührenpflichtige Straßen sind. Einen Haken hat die Sache allerdings: Die Funktion soll vorerst nur in den USA, Japan, Indien sowie Indonesien zur Verfügung stehen – weitere Länder folgen „in Kürze“. Außerdem planen die Entwickler detaillierteres Kartenmaterial während der Navigation: Die App verweist künftig auf Stoppschilder und Ampeln, in ausgewählten Städten sehen Nutzer gar Mittelstreifen und Verkehrsinseln. Diese Details tauchen neben den Smartphone-Anwendungen auch über CarPlay auf.Für iOS-Nutzer gibt es einige gesonderte Verbesserungen: Google feilt an den Widgets, die seit iOS 14 und iPadOS 15 auf dem Homescreen Platz finden. Die nützlichen Tools beinhalten bald Ankunftszeiten sowie die Abfahrten öffentlicher Verkehrsmittel. Wer die Karten-App auch auf der Apple Watch im Einsatz hat, darf sich auf ein Update in ein paar Wochen freuen: Die Wegbeschreibung muss dann nicht mehr auf dem iPhone gestartet werden, außerdem steht eine eigens erstellte Komplikation bereit. Diese ermöglicht die sofortige Navigation nach Hause.Ebenfalls neu: Mit einem der kommenden Updates erhalten Nutzer die Möglichkeit, Siri per Sprachbefehl nach dem Weg zu fragen. Ferner kündigt Google an, die Spotlight-Suche und Kurzbefehle-App unterstützen zu wollen. Mit der Umsetzung dieser Funktionen ist in den Sommermonaten zu rechnen.