Apple Maps: Look Around ab sofort in weiteren deutschen Städten

Im April hatte sich Apple mit einem Schritt aus der Deckung gewagt, den man durchaus als sehr mutig bezeichnen kann. In den USA gab es schon länger virtuelle Stadtrundgänge vom iPhone aus, in Deutschland galt dies hingegen als undenkbar – man erinnere sich an die einstige Hysterie in Bezug auf Google Street View. Es sorgte daher für Überraschung , als plötzlich die erste deutsche Stadt ihr Debüt in Apple Maps "Look Around" gab. Das hierzulande als "Umsehen" bezeichnete Feature ermöglicht es seitdem, die Straßen Münchens zu erkunden und das hochauflösende Bildmaterial zu bestaunen. Der befürchtete Proteststurm war dabei ausgeblieben, denn Apple hatte sich sehr geschickt verhalten. Schon in der Ankündigung hieß es explizit, mit den Datenschutzbehörden gemeinsam daran gearbeitet zu haben, alle Datenschutzrichtlinien und Protokolle einzuhalten.Schon in der damaligen Ankündigung war die Rede davon, in absehbarer Zeit sollen weitere Städte hinzukommen. Das ist nun der Fall, denn die reibungslose Einführung von Look Around ermöglichte es Apple, rasch zusätzliches Bildmaterial anzubieten. Beispielsweise zählt ab sofort Frankfurt am Main dazu, wenngleich das Material schon ein klein wenig in die Jahre gekommen ist – Werbung auf Litfaßsäulen sowie Bauprojekten zufolge fuhren die Kameraautos in den Jahren 2017 bis 2019 durch Frankfurts Straßen. Neben Frankfurt steht zudem Stuttgart zur Verfügung, zusätzliche Städte dürften in den kommenden Monaten folgen. Da in Berlin, Hamburg und Köln bereits das aktualisierte Kartenmaterial zur Verfügung steht, sind dies wohl die nächsten Kandidaten.Um Look Around nutzen zu können, ist ein iPhone oder iPad erforderlich, das mindestens über einen A12-Chip sowie iOS/iPadOS 15 verfügt. Ein Fernglas-Symbol zeigt an, ob "Umsehen" in der jeweiligen Region zur Verfügung steht. Die Stadtaufnahmen sind dann entweder im Vollbildmodus oder als kleines Fenster zu bestaunen. Auf dem Mac nennt Apple in der Beschreibung macOS Monterey.