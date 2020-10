Goldenes iPhone 12 Pro kaum anfällig für Fingerabdrücke auf Edelstahlrahmen? Bericht nennt Details

Goldenes Modell mit besserer Edelstahlrahmen-Beschichtung

Leichter zu reinigen, weniger Fingerabdrücke

Das iPhone 12 kommt zwar erst übermorgen in die Läden – anhand der vielen Testberichte können Nutzer sich jedoch schon jetzt ein recht genaues Bild zur neuen iPhone-Generation machen. Die Reviews geben einen Eindruck dessen, wie groß die Geschwindigkeitssprünge mit 5G sind, was die Kamera-Verbesserungen im Nutzungsalltag bewirken und wie sich das neue Gehäuse anfühlt. Im letztgenannten Bereich ging TechCrunch auch der Frage nach, wie es hinsichtlich der Sichtbarkeit von Fingerabdrücken auf dem Edelstahlrahmen ausschaut. Demzufolge schützt die Beschichtung der goldenen Variante des iPhone 12 Pro besser vor Fingerabdrücken als die Modelle mit anderer Farbe. TechCrunch zufolge unterscheidet sich das von Apple angewandte Beschichtungsverfahren für den Edelstahlrahmen beim goldenen Modell des iPhone 12 Pro von den anderen Pro-Varianten. Das Unternehmen setzt demnach bei der Beschichtung aller Farbvarianten außer der goldenen nach wie vor auf herkömmliche physikalische Gasphasenabscheidung (Physical Vapour Deposition, PVD).Beim iPhone 12 Pro in Gold kommt hingegen Hochleistungsimpulsmagnetronsputtern zum Einsatz (High-power impulse magnetron sputtering, HIPIMS), was für eine besonders dichte Beschichtung sorge. Die molekulare Struktur ahme die des darunter befindlichen Edelstahls nach. Der Vorteil: HIPIMS ist beständiger und widerstandsfähiger als herkömmliches PVD.Ein angenehmer Nebeneffekt ergibt sich in der täglichen Nutzung des iPhones. Beschichtungen mit HIPIMS lassen sich einfacher säubern als andere Varianten und sind zudem weniger anfällig für Fingerabdrücke. Das goldene iPhone 12 Pro könnte daher nicht nur wegen der Farbe edler als andere Modelle aussehen, sondern auch wegen der weniger sichtbaren Fingerabdrücke am Edelstahlrahmen – auch wenn kaum jemand im hektischen Alltagsgeschehen so genau auf optische Details am Rahmen des Geräts achten dürfte.TechCrunch-Redakteur Matthew Panzarino hatte für seinen Testbericht ein blaues Modell des iPhone 12 Pro im Einsatz. Dessen Rahmenbeschichtung sei anfällig für Fingerabdrücke, so der Journalist. Beim goldenen Modell sollte es weniger intensiv sein. Da Panzarino kein goldenes iPhone 12 Pro zur Verfügung hatte, bleibt zur endgültigen Gewissheit schlussendlich nur das Warten auf weitere Erfahrungsberichte – oder das Ausprobieren im Apple Store vor Ort.