Golden Master von watchOS 7.1 und tvOS 14.2 erschienen

watchOS 7.1 und tvOS 14.2 – das ist neu

Die „Golden Master“ wird zum „Release Candidate“

Aktuelle Beta-Versionen

macOS 11.0.1 Big Sur Beta : Build 20B5012d (28. Oktober 2020)

: Build 20B5012d (28. Oktober 2020) iOS 14.2 Release Candidate : Build 18B91 (30. Oktober 2020)

: Build 18B91 (30. Oktober 2020) iPadOS 14.2 Release Candidate : Build 18B91 (30. Oktober 2020)

: Build 18B91 (30. Oktober 2020) watchOS 7.1 Release Candidate : Build 18R589 (2. November 2020)

: Build 18R589 (2. November 2020) tvOS 14.2 Release Candidate : Build 18K57 (2. November 2020)

Nachdem vor wenigen Tagen die Golden-Master-Versionen von iOS und iPadOS 14.2 freigegeben wurden, folgen nun zwei andere Betriebssysteme: watchOS 7.1 sowie tvOS 14.2 stehen ebenfalls kurz vor der Finalisierung und können von Entwicklern heruntergeladen werden. Ein Feuerwerk an neuen Features können Anwender wohl nicht erwarten, wohl aber die Ausmerzung diverser Bugs. Die Updates stehen für die Apple Watch Series 3 und neuer sowie für das Apple TV HD und 4K zur Verfügung.In zwei Ländern wird watchOS 7.1 sicherlich mit großer Begeisterung seinen Weg auf Apples Smartwatches finden: In Russland und Südkorea bringt die neue Version so manches Feature mit, das bei uns bereits längst in Gebrauch ist. So warnt die Uhr zukünftig vor einem unregelmäßigen Herzrhythmus und ermöglicht, ein Ein-Kanal-EKG durchzuführen – wovon alle Besitzer einer Series 4 und neuer profitieren. Doch auch abseits der beiden Länder kommen Anwender in den Genuss einiger Verbesserungen: Wer Kopfhörer mit der Watch verwendet, kann bei Bedarf benachrichtigt werden, sobald ein bestimmter Schwellenwert bei der Lautstärke überschritten wurde. Manche Nutzer hatten zudem das Problem, dass ihr Mac nicht immer zuverlässig mit der Uhr entsperrt werden konnte – watchOS 7.1 soll hier für Abhilfe sorgen. Zudem beklagen einige Anwender, dass der Bildschirm ihrer Series 6 nicht aufleuchtet, wenn sie den Arm heben – mit dem Update soll dieser Bug der Vergangenheit angehören.Wenig Neues gibt es hingegen bei tvOS zu vermelden – Apple scheint hier nur behutsame Änderungen unter der Haube vorgenommen zu haben, bislang sind keine wesentlichen Neuerungen aufgefallen.Übrigens verkündet Apple Änderungen an der Nomenklatur: Der Begriff „Golden Master“ wird nun durch „Release Candidate“ ersetzt – Apple möchte damit explizit darauf hinweisen, dass die finale Version bald allen Anwendern bereitgestellt wird.In Apples Entwicklerbereich stehen nun folgende Versionen zum Download bereit. Damit liegen Release-Candidate-Versionen von allen Betriebssystemen vor, macOS ausgenommen. Denkbar ist, dass ein Releasedatum für Big Sur im Rahmen des kommenden Apple-Events Erwähnung findet.