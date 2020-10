iOS 14.2 & iPadOS 14.2: Apple gibt Golden Master frei

iOS 14.2 und iPadOS 14.2 – bekannte Neuerungen

watchOS und tvOS: Wartung

Aktuelle Beta-Versionen

macOS 11.0.1 Big Sur Beta : Build 20B5012d (28. Oktober 2020)

: Build 20B5012d (28. Oktober 2020) iOS 14.2 Golden Master : Build 18B5083a (30. Oktober 2020)

: Build 18B5083a (30. Oktober 2020) iPadOS 14.2 Golden Master : Build 18B5083a (30. Oktober 2020)

: Build 18B5083a (30. Oktober 2020) watchOS 7.1 Beta 4 : Build 18R5572f (20. Oktober 2020)

: Build 18R5572f (20. Oktober 2020) tvOS 14.2 Beta 4 : Build 18K5057a (20. Oktober 2020)

Die Entwicklung der nächsten Systemupdates ist in eine neue Phase eingetreten. Apple hat soeben die Golden-Master-Version von iOS 14.2 und iPadOS 14.2 an alle Entwickler wie auch an alle Tester in Apples Public-Beta-Programm herausgegeben. Es ist davon auszugehen, dass Apple die finale Version in der kommenden Woche für alle Anwender freigeben wird – sollten keine eklatanten Fehler mehr auftreten. Die Golden-Master-Version sollte auch die nervigen Warnmeldungen korrigieren, von der Nutzer der aktuellen Beta betroffen sind.Eine der neuen Funktionen wurde erst auf dem iPhone-Event bekannt, nämlich "Intercom" – das Feature, um eine Sprachnachricht an alle verbundenen Geräte durchzustellen, reicht Apple mit iOS 14.2 nach. Schon seit der ersten Beta weiß man zudem, dass Apple Shazam bzw. die Funktionalität zur Musikerkennung ins Kontrollzentrum integriert. Außerdem kann das iPhone per AR-Einblendung die Distanz zu anderen Personen anzeigen – diese Bedienungshilfe ist vor allem für sehbehinderte Menschen konzipiert.Bei den Betriebssystemen für die Apple Watch sowie das Apple TV hat Apple anscheinend nur unter der Haube geschraubt und Fehler behoben. Neue Funktionen fielen nicht auf – im Falle von watchOS 7.1 war zu Anfang nur etwas kurios, dass einige Features von watchOS 7.0 fehlten. Dies hat Apple aber im Laufe der Betaphase nachgeholt, betroffen waren unter anderem einige der neuen Zifferblätter.Apple Entwicklerbereich führt momentan die folgenden Vorabversionen auf, angegeben sind wie immer Betazähler, Buildnummer sowie Tag der Aktualisierung. Der Release-Zyklus von macOS Big Sur als "Major Update" unterscheidet sich deutlich von den sonstigen Systemen.