Gerüchte sagen iPhone SE 2 erst für September voraus

Noch kursieren mehrere SE-2-Prototypen

Drei mögliche Modell-Alternativen

Das iPhone SE 2 soll erst im September auf den Markt kommen. Die Massenproduktion sei noch nicht angelaufen, schreibt der japanische Blog Mac Otakara. Apple strebe aber auf jeden Fall die Veröffentlichung in diesem Jahr an, ebenso für den Nachfolger des iPhone X. Die Journalisten des Blogs wollen das auf der Japan IT Week von einem chinesischen Zubehörhersteller erfahren haben.Das endgültige Design sei noch nicht klar, soll der ungenannte Hersteller behauptet haben. Es gäbe im Moment noch mehrere Modelle des SE-Nachfolgers. So wird eine Variante mit der gleichen Gehäusegröße, aber 6-Zoll-Display erwähnt. Für dieses Modell ist es wahrscheinlich, dass es ähnlich seinem großen Bruder, dem iPhone X, ein randloses Display besitzt.Man sei sich sicher, dass Apple nur einen Typ produzieren lassen wolle, wisse aber keine Details. Ein Glashersteller hat Angaben zum Deckglas des Smartphone gemacht. Demnach existieren drei Arten von Prototypenglas. Sie seien aus Designgründen alle so konstruiert, dass sie die gleichen Merkmale aufweisen: Keines trüge Touch-ID-Löcher und ihr oberer Teil sei in Form von TrueDepth-Kameras geschnitten. Das würde bedeuten, dass Apple den Nachfolger mit Face ID ausstatten will und noch keine Lösung für das Notch-Design gefunden hat.US-amerikanische Medien, etwa 9to5mac, ziehen die Aussagen aus Japan in Zweifel und tendieren eher dazu, den entdeckten Zulassungspapieren zu glauben, die in Eurasien aufgetaucht waren (wir berichteten ). Die Seite hatte erst einen Tag zuvor drei mögliche Designs diskutiert. Variante 1 sei eine leicht überarbeitete Version mit Glas-Rückseite, um es induktiv zu laden. Dabei widersprechen sich Bilder und Berichte, ob das Modell einen Kopfhöreranschluss besitzt oder nicht. Mit dem Wegfall könnte Apple eine höhere Schutzstufe gegen eindringendes Wasser erreichen.Unter Nummer 2 läuft der Bericht des ehemaligen Apple-Analysten Ming-Chi Kuo. Kuo wollte erfahren haben, dass das SE 2 nur ein Performance-Update erhält, damit iOS 12 flüssig läuft. Er habe aus den Zulieferkreisen keine Hinweise auf einen unmittelbaren Liefertermin erhalten. Das passt zu den nun veröffentlichten Berichten aus derselben Szene, die keine Produktion und damit auch kein Erscheinen in den nächsten Wochen melden.Hartnäckig halten sich weiter Gerüchte der dritten Design-Alternative: Das Mini-X. Es entspricht vom Frontdesign dem iPhone X – freilich ohne so dünn und schmal zu sein. Das Innere des SE sieht jedoch weiterhin quasi identisch zum Vorgänger aus. Für dieses Modell gibt es das eine oder andere Video, in denen zum Teil auch Lücken auftauchen, die zu klein für die komplette Face-ID-Ausrüstung scheinen. Das restliche Gehäuse sehen die meisten Quellen in ähnlichem Design des Vor-Modells, ein wenig schmaler könnte es jedoch werden.