Gefährliches Gimmick: Spezielle Spionage-Malware für macOS entdeckt

"GIMMICK" tarnt sich als häufig genutzte Mac-App

Malware kann Dateien auf Server der Angreifer hochladen

Das Ausspähen von Informationen aller Art ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Zweck einer jüngst entdeckten Malware. Der Schädling, welchem Sicherheitsexperten den Namen "GIMMICK" verliehen haben, treibt sein Unwesen nicht nur auf Windows-Rechnern, es existiert auch eine speziell für macOS geschriebene Version. Entwickelt oder in Auftrag gegeben wurde die Schadsoftware dem US-amerikanischen Cybersecurity-Unternehmen Volexity zufolge von der chinesischen Spionagegruppe "Storm Cloud".Die Mac-Version von "GIMMICK" wurde in Objective-C erstellt und fiel das erste Mal gegen Ende 2021 auf einem MacBook Pro auf, welches mit macOS Big Sur 11.6 betrieben wurde. Die Schadsoftware tarnt sich als eine auf dem befallenen System häufig verwendete App, welche Volexity allerdings in dem jetzt veröffentlichten Blogbeitrag zu der Malware nicht nennt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzt der Schädling dabei die Namen wechselnder Anwendungen. Beim ersten Start wird weitere Software nachgeladen, deren Zweck der Aufbau einer permanenten Google-Drive-Session ist. Der Cloud-Service des Suchmaschinen-Konzerns dient anschließend als Command-and-Control-Plattform. Das macht "GIMMICK" äußerst gefährlich, denn damit unterläuft die Malware gängige Sicherheitsmechanismen wie etwa Netzwerk-Monitoring-Tools.Ist "GIMMICK" einmal auf den Mac gelangt, stehen der Malware mithilfe nachgeladener Module verschiedene Möglichkeiten offen. Den Beobachtungen von Volexity zufolge ist die Schadsoftware in der Lage, Dateien auf Server der Angreifer hochzuladen, mithilfe einer Shell verschiedene Befehle auszuführen und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Dabei nutzt "GIMMICK" sowohl eigene Funktionen als auch in macOS standardmäßig enthaltene Utilities und Open-Source-Tools. Die genaue Funktionsweise beschreiben die Sicherheitsforscher in ihrem aktuellen Blogbeitrag mit dem Titel "Storm Cloud on the Horizon". Die Malware wird von der chinesischen Gruppe angeblich vornehmlich für Cyberspionage in Asien eingesetzt, gefährdet aber naturgemäß auch Mac-Nutzer weltweit. Apple hat die von Volexity zur Verfügung gestellten Signaturen des Schädlings bereits in XProtect und das Malware Removal Tool (MRT) integriert. Mac-Nutzer sollten daher umgehend ihr System auf den neuesten Stand bringen.