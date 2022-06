Gebrauchte iPhones: So erkennt man, ob ein Gerät „refurbished“ ist

iPhone-Status lässt sich leicht ermitteln

Modellnummer gibt schnell Aufschluss

M

F

P

N



Dieses iPhone Xs wurde fabrikneu erworben. Dieses iPhone Xs wurde fabrikneu erworben.

„Refurbished“ muss kein Nachteil sein

Refurbished iPhones

iPhones sind nicht nur äußerst begehrt, wenn es sich bei ihnen um Neuware handelt. Die Smartphones aus Cupertino erweisen sich seit vielen Jahren – verglichen etwa mit Android-Geräten – als sehr werthaltig. Auf dem Gebrauchtmarkt lassen sich daher gute Preise erzielen, entsprechend groß ist die Auswahl auf Kleinanzeigenseiten und bei eBay, aber auch in Ankaufsportalen sowie bei Onlinehändlern. Wer bei einem solchen Angebot zugreift, erhält zwar in aller Regel naturgemäß nicht das allerneueste Modell, das gebraucht erworbene iPhone verrichtet aber üblicherweise noch einige Jahre problemlos seinen Dienst.Zuweilen allerdings taucht nach dem Kauf eine Frage auf: Handelt es sich bei dem gebrauchten iPhone um ein ursprünglich fabrikneu erworbenes Gerät? Es ist schließlich nicht gänzlich ausgeschlossen, dass das Smartphone schon einmal wiederaufbereitet wurde, also ein „Refurbished“-Modell ist. Möglicherweise hat man auch ein Mobiltelefon erhalten, welches Apple dem ersten oder zweiten Eigentümer im Austausch für ein defektes iPhone überließ. Hat man diese Information nicht vom Verkäufer erhalten, lässt sie sich zum Glück leicht und schnell in Erfahrung bringen.Möglich machen das die Modellnummern der iPhones. Apple trifft hier nämlich Unterscheidungen, welche Aufschluss über den Status des Smartphones geben. Zunächst gilt es also, diese in Erfahrung zu bringen. Hierzu öffnet man die Einstellungen des Geräts und wählt dann unter „Allgemein“ die Option „Info“. Direkt unter dem Namen des Smartphones, der iOS-Version und der Modellbezeichnung findet sich dort die Modellnummer. Entscheidend ist bei dieser der erste Buchstabe, der folgende Bedeutungen hat:: Das iPhone wurde fabrikneu bei Apple oder einem autorisierten Händler erworben;: Apple oder ein Mobilfunkprovider haben das iPhone wiederaufbereitet;: das iPhone war beim Kauf fabrikneu, wurde aber mit einer Gravur individualisiert;: das Smartphone war ein Austauschgerät für ein defektes iPhone.Im letzten Fall handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls um ein „Refurbished“-Gerät, da Apple in aller Regel ein defektes iPhone durch ein solches ersetzt, falls eine Reparatur nicht in angemessener Zeit möglich ist. Dieselbe Nomenklatur kommt übrigens auch bei den Modellnummern der iPads zum Einsatz,.Wer auf diese Art und Weise feststellt, dass er ein wiederaufbereitetes iPhone gebraucht erworben hat, muss sich allerdings keine Sorgen machen. Von Apple als „refurbished“ zertifizierte Smartphones stehen Neuware so gut wie in nichts nach. Sie verfügen über ein neues Gehäuse sowie einen frischen Akku, zudem wurden sie gründlich gereinigt und getestet. Nicht anhand der Modellnummer erkennen lassen sich übrigens iPhones, welche von nicht autorisierten Drittanbietern wiederaufbereitet wurden. Diese haben üblicherweise nicht die Möglichkeit, die entsprechende Information im Gerät zu hinterlegen.im Apple Online Store