Android-Geräte verlieren im ersten Monat bis zu 50 % an Wert – iPhone deutlich wertstabiler

Galaxy S22 Ultra: -52 Prozent

Speicherausstattung führt zu höherem Verlust

iPhone 13 Pro Max am stabilsten, Mini mit höchstem Wertverlust

Schaut man sich die Gebrauchtmarktpreise für Apple-Produkte an, wird schnell klar, dass sich hier der Verkauf eines selbst viele Jahre alten Gerätes noch lohnt. Einzig durch die Vorstellung der neuen Macs mit M-Prozessoren sanken die Wiederverkaufspreise für Intel-Macs deutlich – besonders bei Geräten, welche kurz vor der Vorstellung der M1-Macs erworben wurden. Kunden sind hier selten bereit, viel Geld für Hardware zu bezahlen, welche den M1-Modellen so deutlich unterlegen ist. Ferner ist die Software-Unterstützung in Zukunft zumindest mit einem Fragezeichen versehen: Wie lange Apple und Dritthersteller Macs mit Intel-Chips mit aktueller Software versorgen, ist nicht komplett vorhersehbar.Beim iPhone hingegen werden am Gebrauchtmarkt hohe Preise aufgerufen. Eine Untersuchung von SellCell.com kommt zu beeindruckenden Ergebnissen: Im Vergleich zu gängigen Android-Handys sind die Wiederverkaufspreise für ein iPhone extrem hoch:Im Durchschnitt verliert ein iPhone 13 innerhalb von zwei Monaten 21 Prozent an Wert. Verglichen mit Android-Handys ist dies allerdings sehr wenig: Ein Galaxy S22 büßt im Durchschnitt 51 Prozent des Wertes ein – ebenfalls zwei Monate nach Produkteinführung. Beim Google Pixel 6 sieht dies kaum anders aus: Hier muss der Verkäufer knapp 46 Prozent im Vergleich zum Original-Kaufpreis heruntergehen, um einen Käufer zu finden.Den höchsten Wertverlust verzeichnet ein Galaxy S22 Ultra mit 1 TB Speicherkapazität: Neu im Laden kostet das High-End-Smartphone 1.599 Dollar – und um das Handy nur einen Monat später weiterzuverkaufen, muss der Verkäufer satte 52 Prozent Preisnachlass geben (in absoluten Zahlen 829 Dollar).Aus der Analyse von SellCell.com geht ferner hervor, dass höhere Speicherausstattungen beim iPhone (und auch bei den Android-Geräten) zu einem höheren prozentualen Wertverlust führen: Bei einem iPhone 13 Pro Max mit 128 GB muss der Verkäufer einen Monat nach Vorstellung 6,3 Prozent Nachlass geben – mit 1 TB Speicherkapazität hingegen 21,5 Prozent.Unter den Apple-Modellen ist das größte iPhone-Modell auch gleichzeitig das Gerät mit dem geringsten Wertverlust: Einen Monat nach Verkaufsstart bzw. Vorstellung verzeichnet das Modell einen Wertverlust von 6,3 Prozent – zwei Monate danach 3,8 Prozent.Dass der Preis der Geräte im zweiten Monat steigt liegt wohl daran, dass direkt nach Markteinführung anfänglich mehr Geräte auf dem Gebrauchtmarkt angeboten werden, wodurch der Verkaufspreis naturgemäß sinkt. Das iPhone 13 mini hingegen ist am Gebrauchtmarkt weniger beliebt: Nach einem Monat fällt hier der Preis um knapp 20 Prozent, zwei Monate nach Präsentation bereits um 29,2 Prozent.