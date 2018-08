Funktionsfähiger und unmodifizierter Apple I wird verkauft

Erneut wird ein wertvolles Stück Technologiegeschichte versteigert – wobei mit "wertvoll" nicht nur die Bedeutung für die Computerwelt, sondern auch der erwartete Verkaufspreis gemeint ist. Am 25. September ist es nämlich möglich, via WeWorks in Boston einen Apple I zu ersteigern . Es handelt sich dabei um Apples ersten Computer, der damals noch in Handarbeit in Palo Alto entstand. Erwähnenswert ist, dass der nun zum Verkauf stehende Apple I noch funktionsfähig und zudem unmodifiziert ist. Weltweit gibt es nur noch eine einstellige Anzahl solcher Geräte, was auf Auktionen für hohe Kaufpreise sorgt.2014 ging ein funktionierender Apple I für 905.000 Dollar an den neuen Besitzer, nämlich das Henry Ford Museum, 2016 konnte sich der vorherige Besitzer über 815.000 Dollar freuen. Im vergangenen Jahr brachte das 40 Jahre alte Gerät hingegen auf einer Kölner Auktion vergleichsweise niedrige 110.000 Euro ein. Für besonders hohe Preise sorgte meist, wenn Vorserien-Modelle oder zumindest nicht defekte Exemplare verfügbar waren. Selbst defekte Geräte haben ihren damaligen Kaufpreis von 666 Dollar aber inzwischen weit mehr als verhundertfacht.Vor vier Jahrzehnten wurden gerade einmal 200 Exemplare des Apple I hergestellt - viele davon landeten entweder frühzeitig auf dem Müll oder wurden später versehentlich in den Schrott gegeben. Vor drei Jahren sorgte der unerwartete Fund eines Apple I für Aufsehen. In einer Kiste des Wertstoffhofs befand sich nicht nur weitgehend wertloser Elektronikschrott, sondern eben auch ein Apple I. Obwohl es sich um ein defektes und nicht mehr zu reparierendes Gerät handelte, brachte die Auktion dennoch 200.000 Dollar ein.Für Apple war der Apple I ein wegweisendes Produkt und markierte den Beginn des Unternehmens. Verkauft wurden die ersten Geräte in einem Computergeschäft namens "Byte Shop". Paul Terrell, Inhaber des Byte Shops, hatte Steve Jobs im Jahr 1976 versprochen, dass er gleich 50 Exemplare des Apple I abnehmen würde, gelänge es Jobs und Wozniak, diese bereits als fertige Geräte und nicht nur als Baukasten anzubieten. Der Preis eines solchen Apple I lag im Verkauf bei 666,66 Dollar, Terrell bezahlte im Einkauf 500 Dollar pro Stück.