Für morgiges Hardware-Event: Apple plant Pencil 2 mit Gesten-Steuerung

Neue Features für Apple Pencil

Auch mit älterem iPad Pro nutzbar

Apple plant als Höhepunkt des morgigen Hardware-Events (15 Uhr MEZ) voraussichtlich die Präsentation eines iPad Pro mit neuem Gehäusedesign. Berichten zufolge zeigt das Unternehmen zusätzlich auch einen neuen Pencil, der mehr Features als der Vorgänger bietet. Konkret geht es um Touch-Gesten, die Nutzer direkt auf dem Stift ausführen können.Erneut ist es der bekannte Software- und Hardware-Leaker Guilherme Rambo, der via Twitter vorab über ein noch nicht veröffentlichtes Apple-Produkt berichtet . Er bezieht sich auf den 2015 erschienen Apple Pencil, für den laut Rambo ein Nachfolger bereitsteht. Apple stellt demnach morgen außer dem 2018er iPad Pro auch einen dazu passenden neuen Stift vor. Die Modellnummer lautet „B332“.Anders als beim bisherigen Pencil sollen Nutzer die Möglichkeit haben, mit dem Stift über Touch-Gesten zu interagieren, um bestimmte Aktionen auszulösen. Per Streichgeste am Gehäuse des Pencil lässt sich beispielsweise die Strichstärke des Stifts justieren, so Rambo. Der ebenfalls für seine Apple-Leaks bekannte Softwareentwickler Steve Troughton-Smith hält zudem noch umfangreichere Gesten-Funktionen wie Tap oder Double-Tap für möglich . Rambo zeigt sich jedoch skeptisch hinsichtlich der von Troughton-Smith genannten Zusatzfeatures.Sehr wahrscheinlich erscheint Guilherme Rambo hingegen, dass der Apple Pencil 2 auch mit älteren Modellen des iPad Pro funktioniert. Allerdings könnte dazu ein Lade-Adapter vonnöten sein, da das neue iPad Pro aller Voraussicht nach mit der Hardware-Schnittstelle USB-C statt des Lightning-Ports auf den Markt kommt.Während der bisherige Pencil auf Lightning als Ladeanschluss setzt, dürfte Apple den Nachfolger – ebenso wie das 2018er iPad Pro – mit USB-C ausstatten, um eine direkte Lademöglichkeiten im Zusammenspiel mit den neuen Tablets zu bieten. Ein Apple Pencil 2 mit USB-C-Anschluss könnte entsprechend nicht ohne USB-C-auf-Lightning-Adapter an älteren iPad Pro mit Strom versorgt werden.