2018er iPad Pro: iOS 12.1 birgt neue Hinweise zu Face ID

Face ID auch im Landscape-Modus nutzbar

Renderbilder zeigen kantiges Gehäusedesign

USB-C statt Lightning

Die Hinweise auf Face ID beim kommenden iPad Pro verdichten sich immer mehr. Ein Tweet des bekannten Software-Leakers Guilherme Rambo dürfte die letzten Zweifel daran zerstreuen, dass Apple die 2018er Pro-Modelle mit der beim iPhone X erstmals eingeführten Authentifizierungsmethode ausstattet. Rambo entdeckte Codezeilen in der aktuellen Beta von 12.1, die eindeutig auf Face ID bei noch nicht veröffentlichten iPad-Modellen hindeuten. Die Codestellen enthalten Instruktionen, die Nutzern bei der Einrichtung von Face ID helfen. Der Anwender wird über Hinweise dabei unterstützt, den Gesichtsscanner zu aktivieren. Interessant ist nicht nur die Erwähnung von Face ID, sondern auch die beschriebenen Einsatzarten. Den Codezeilen zufolge wird es beim kommenden iPad Pro möglich sein, das Gerät auch im Landscape-Modus via Gesicht zu entsperren. Konkret heißt es: „Face ID needs to be in portrait to learn how to recognize you. After Face ID has been set up, it will work in portrait and landscape.“ Weder iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max noch iPhone XR bieten die Landscape-Option.Anhand der bisherigen Gerüchte lässt sich bereits recht genau abschätzen, über welche neuen Hardware-Features die neuen Modelle des iPad Pro verfügen und wie die Geräte aussehen. Face ID und der gleichzeitige Wegfall des Homebuttons ermöglichen ein fast rahmenloses Displaydesign auf der Vorderseite. Vor einigen Wochen aufgetauchte Renderbilder zeigen ein kantiges Gehäusedesign, das sich optisch deutlich vom aktuellen iPad Pro unterscheidet und mehr an andere iDevices wie das iPhone SE erinnert.Auch bei der Schnittstelle soll sich Apple für eine grundlegende Änderung entschieden haben. Statt des bislang genutzten Lightning-Ports verbaut das Unternehmen höchstwahrscheinlich USB-C, um unter anderem den Anschluss von 4K-Displays an das Tablet möglich zu machen. Ob wegen des Anschlusswechsels künftig auch auch externe Festplatten oder andere Speichermedien wie USB-Sticks mit dem iPad Pro funktionieren, ist unklar. Apple stellt die 2018er Modelle des iPad Pro am Dienstag in New York vor (15 Uhr MEZ). Auch neue Macs stehen auf der Agenda des Unternehmens.