Für Project Titan: Kauft Apple einen Shuttle-Service?

Apple an Spitzenpersonal von autonomen Shuttle-Dienst interessiert

Was plant Apple mit der hauseigen Fahrzeugabteilung?

Apples Engagement für die hauseigene Automobilsparte hat in letzter Zeit laut Berichten wieder mehr Fahrt aufgenommen. Dazu passt die Meldung von The Information, wonach das Unternehmen momentan die Übernahme von Drive.ai vorantreibt. Drive.ai bietet einen Shuttle-Service, der auf selbstfahrende Transporter und andere Fahrzeuge setzt.The Information zufolge plant Apple vorrangig, hochkarätige Mitarbeiter von dem strauchelnden Startup zu übernehmen. Dazu zählen dutzende Ingenieure und andere hochrangige Angestellte, die Apple bei der Entwicklung eines selbstfahrenden Autos weiterhelfen könnten. Zusätzlich soll Apple das geistige Eigentum von Drive.ai im Blick haben, darunter Patente für den Bereich autonomer Vehikel. Das Unternehmen aus Cupertino interessiere sich dagegen weniger für den Markenwert des Unternehmens, so die Meldung. Apple bezeichnete den Bericht in einer Stellungnahme als „Spekulation“ und gab an, ebensolche nicht zu kommentieren.Drive.ai wurde 2015 von Studenten der Stanford Universität gegründet, die auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz forschten. 2018 startete das Unternehmen in Texas mit Pilot-Programmen zum Test der eigenen autonomen Transportfahrzeuge. Über 100 Ingenieure und andere Mitarbeiter sind inzwischen für das Startup tätig, darunter Spezialisten für neuronale Netze.Auch die jüngsten Berichte geben keine handfesten Hinweise dazu, was Apple im Bereich der selbstfahrenden Fahrzeuge genau vorhat. Während ursprünglich vor einigen Jahren noch von einem kompletten Apple-Auto die Rede war, an dem das Unternehmen aus Cupertino tüftele, ging die Tendenz zwischenzeitlich mehr in Richtung Softwarelösungen für Drittanbieter-Partner aus der Automobilindustrie.Die jüngsten Entwicklungen weisen dagegen wieder mehr auf ein „richtiges“ Apple-Auto hin, das Hardware- und Software-Innovationen des Unternehmens in sich vereint. Am wahrscheinlichsten ist ein autonomer Fahrdienst, über den Nutzer Apple-Fahrzeuge etwa für Taxifahrten ordern können – dazu würde auch das Geschäftsmodell von Drive.ai passen.