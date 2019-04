Doch noch ein Apple Car? Apple wirbt Antriebsstrang-Entwickler von Tesla ab

Wertvolle Expertise im Fahrzeugbau

Doch noch ein komplettes Apple Car?

"Project Titan", so der interne Projektname des Apple-Autos, hat turbulente Monate hinter sich. Apple dünnte das Großprojekt aus und zog seit Jahresbeginn insgesamt 400 Mitarbeiter ab . Noch immer ist fraglich, auf welches Ziel Apple mit "Project Titan" hinarbeitet. Will Apple eine Plattform an andere Automobilkonzerne liefern oder entwickelt der Konzern ein komplett eigenes Auto? Ein nun bekanntgewordener Wechsel eines hochrangigen Tesla-Ingenieur könnte Hinweise auf ein komplettes Auto liefern.Michael Schwekutsch, Teslas Leiter der Antriebsstrang-Entwicklung, soll laut Electrek.co Tesla verlassen und sich Project Titan angeschlossen haben. Bevor Schwekutsch bei Tesla arbeitete, sammelte er Erfahrungen bei BorgWarner und GKN Driveline. In jüngster Vergangenheit war er an der Entwicklung der Antriebsstränge des Porsche 918 Spyder, BMW i8, Fiat 500eV und Volvo XC90 beteiligt.Neben Schwekutsch soll Apple laut Electrek noch einige weitere Tesla-Ingenieure abgeworben haben – 2015 witzelte Teslas CEO noch, dass es sich bei Apple hauptsächlich um einen Friedhof für ehemalige Tesla-Mitarbeiter handle. Dies soll sich aber seit diesem Spruch gewandelt haben – Apple warb einige für Tesla sehr wertvolle Mitarbeiter für Project Titan ab.Die Abwerbung von Schwekutsch lässt stark darauf schließen, dass Apple nun doch an der Entwicklung eines kompletten Autos interessiert ist – seit 2016 gab es immer wieder Gerüchte, dass Apple die Entwicklung eines vollständigen Automobils aufgegeben habe und sich auf eine Plattform für andere Fahrzeughersteller konzentriere.