Für alle: Öffentliche Testversionen von iOS 15, iPadOS 15 und watchOS 8 erschienen

iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 und watchOS 8

…aber kein macOS Monterey

Ein Wort der Vorsicht

Vor etwas mehr als drei Wochen stellte Apple iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und macOS Monterey zum allerersten Mal der Öffentlichkeit vor – und kündigte an, dass im Juli Testversionen im öffentlichen Beta-Programm erscheinen. Denn direkt nach der Keynote zur Worldwide Developers Conference 2021 standen Testversionen nur für eingetragene Apple-Entwickler zum Download bereit.Nun veröffentlichte Apple sogar bereits etwas zu früh die allerersten Testversionen von iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 und watchOS 8 über Apples Public-Beta-Programm. Hier ist lediglich eine Registrierung erforderlich, um an dem kostenlosen Programm teilzunehmen.Nach der Registrierung läd man nur ein Profil auf das entsprechende Gerät herunter – danach zeigt die Software-Aktualisierung das Update auf iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 oder watchOS 8 an und dies lässt sich wie ein gewöhnliches Update installieren.Vor der Installation sollte man auf jeden Fall ein Backup erstellen – sogar Apple weist auf den Anleitungsseiten herauf hin. Hat man einmal iOS 15 oder iPadOS 15 installiert, führt der Weg zurück nur noch über ein komplettes Zurücksetzen des Gerätes – ist kein Backup vorhanden, sind die Daten verloren.Leider ist bislang jedoch macOS Monterey noch nicht als Public Beta freigegeben – auf der entsprechenden Seite findet sich nur der Hinweis "Bald Verfügbar". Dies kann bedeuten, dass Apple macOS Monterey Ende der Woche als öffentliche Testversion freigibt – oder auch erst zu einem späteren Zeitpunkt im Juli.Es handelt sich um frühe Vorabversionen der kommenden Betriebssystemgenerationen – daher sollte man die Betas nur installieren, wenn man nicht dringend auf die Geräte angewiesen ist. Es ist damit zu rechnen, dass einige Apps von Apple oder Dritthersteller-Apps nicht mehr funktionieren, die Batterielaufzeit deutlich schlechter ist oder im Extremfall auch das Gerät überhaupt nicht mehr nutzbar ist. Wer einfach nur neugierig ist, sollte sich zum aktuellen Zeitpunkt lieber noch in Geduld üben.