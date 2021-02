Fritz!OS 7.25 ist erschienen: Neue Homeoffice-Features, WLAN-Tuning und verbesserte Kindersicherung

Praktische Features für die Arbeit im Homeoffice

Feintuning fürs WLAN, bessere Kindersicherung

Neue Backup-Funktion und Messung der Luftfeuchtigkeit

Fritz!Box 7590

Fritz! Mesh Set

Fritz! DECT 440

Mehr als 70 zusätzliche Funktionen und Verbesserungen verspricht AVM für Fritz!OS 7.25, die soeben veröffentlichte neue Version des Betriebssystems für die hauseigenen Router. Darüber hinaus hat sich der Hersteller der millionenfach eingesetzten Fritz!Boxen nach eigenen Angaben in der aktualisierten Ausgabe um mehr Sicherheit und Stabilität gekümmert.Bei der Weiterentwicklung des Systems hat AVM laut der Ankündigung ein besonderes Augenmerk auf Anforderungen gerichtet, welche bei der Arbeit im Homeoffice von Bedeutung sind. Einzelne Computer lassen sich mit Fritz!OS 7.25 in der Mesh-Übersicht priorisieren, sie genießen damit Vorrang etwa bei Video-Konferenzen. Störungen durch andere Nutzer im selben Netzwerk sollen dadurch weitgehend vermieden werden. Außerdem hat AVM die Konfiguration des internen Faxgeräts der Fritz!Boxen vereinfacht und ein neues Faxjournal integriert. Überarbeitet wurden darüber hinaus die Einrichtung von Rufumleitungen und -sperren sowie die Verwaltung der Telefonbücher. Eher in die Kategorie der netten Gimmicks fällt hingegen ein neuer Startbildschirm für die Fritz!Fon genannten Telefone, dieser präsentiert aktuelle Wetterinformationen.Zahlreiche Detailverbesserungen verspricht AVM für das WLAN der Fritz!Box. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben unter anderem die Autokanalwahl optimiert. Dadurch soll sich insbesondere die Verlässlichkeit von Anwendungen wie Homeschooling oder Videostreaming vor allem auf Smartphones und Tablets erhöhen. Die Konfigurationsseite für die Funkkanäle wurde überarbeitet, zudem erkennt die Fritz!Box jetzt zuverlässiger mehrere parallele WPS-Aktivierungen. Erweitert hat AVM darüber hinaus die Möglichkeiten der Kindersicherung. Die Verwaltung der Tickets für zusätzliche Zeitfenster ist einfacher gestaltet, sodass Eltern die Kontrolle der Onlinezeiten ihrer Sprösslinge leichter fällt. Zusätzliche Funktionen bietet auch der Smarthome-Bereich, mit Fritz!OS 7.25 unterstützt die Fritz!Box unter anderem kompatible Rollladensteuerungen.Weitere neue Features sind eine Backup-Funktion für den internen Speicher der Fritz!Box sowie die Möglichkeit, mit dem Taster Fritz!Dect 440 die Luftfeuchtigkeit zu messen und anzuzeigen. Die LTE-Modelle erhalten ein SMS-Journal und eine Sendefunktion für Kurznachrichten. Zudem unterstützt Fritz!OS 7.25 die Telefonieplattform "Telekom Company Flex", welche Geschäftskunden der Deutschen Telekom zur Verfügung steht. Zahlreiche weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen betreffen die Bereiche DSL, Mesh, Telefonie und USB sowie Mobilfunk. Einzelheiten sind auf der Download-Seite zu finden. Das Update steht zunächst für die Fritz!Box bereit, weitere AVM-Router erhalten die Aktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt.bei Amazonbei Amazonbei Amazon