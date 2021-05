Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Eine Travestie-Komödie mit Dustin Hoffman, ein Chamäleon-Wettrennen und ein schneller Repeater: Das sind nur drei der günstigen Angebote auf der Liste der aktuellen Freitagsschnäppchen. Außerdem im Preis reduziert sind unter anderem ein aufwändiges Role-Player-Game für den Mac und ein monumentaler Filmklassiker sowie etliche Komödien. Wer sein Funknetzwerk erweitern möchte, dürfte bei einem rabattieren Mesh-System fündig werden.statt 21,99 € (ab macOS 10.7)Eine Zeitreise durch die Welt von "Das schwarze Auge" steht im Mittelpunkt dieser App, deren Hauptfiguren Prinzessin Sadja und der Vogelfänger Geron sind. Memoria ist ein grafisch aufwändig gestaltetes Rollenspiel, welches zudem zahlreiche Point&Click-Elemente bietet. Die zwei enthaltenen Handlungsstränge erstrecken sich über acht Kapitel, die Geschichte umfasst einen Zeitraum von 500 Jahren.statt 43,99 € (ab macOS 10.10)Die Datenbank dieser professionellen Astronomie-App enthält nach Angaben des Herstellers alle bisher entdeckten Objekte am Himmel. SkySafari 6 Pro stellt zudem nicht nur den aktuellen Zustand des bekannten Universums dar, sondern bietet auch Simulationen der vergangenen und zukünftigen 10.000 Jahre. Die nicht ganz so umfangreiche Version Sky Safari 6 Plus gibt es aktuell für 16,99 Euro statt 21,99 Euro, eine iOS-App ist für 27,99 Euro zu haben.- 2,99 € statt 32,99 €- 1,99 € statt 21,99 €- 3,49 € statt 4,49 €- 6,99 € statt 9,99 €statt 2,29 € (ab iOS 13.0)Der Autorunner bietet viele bunte Herausforderungen. Der dynamische Wettlauf der Chamäleons zwingt den Spieler zu schnellen Reaktionen, bei denen er von einer Plattform zur nächsten springen muss. Dabei ist stets auf die Farben zu achten und das eigenen Aussehen zu wechseln, damit es zum Boden passt. In jedem der zahlreichen Level gilt es zudem, drei spezielle Ziele zu erreichen. "Chameleon Run" läuft auf iPhone, iPad und Apple TV.statt 3,49 € (ab iOS 13.0)Die App erlaubt das gleichzeitige Aufnehmen von Videos mit Front- und Rückseitenkamera der iPhones aus Cupertino. DuoCam unterstützt iPhone XR und XS sowie alle nach diesen beiden Modellen erschienenen Geräte. Tonaufnahmen sind sowohl mit dem internen Mikrofon als auch unter Zuhilfenahme externen Audio-Zubehörs möglich. Position und Größe der Bild-in-Bild-Darstellung der Selfie-Kamera lassen sich während der Aufnahme in Echtzeit an die eigenen Wünsche anpassen.- 3,49 € statt 4,49 €- 1,09 € statt 3,49 €- 2,29 € statt 3,49 €- 5,49 € statt 10,99 €statt 9,98 €Komödie von Sydney Pollack, 1983, 116 MinutenHollywood-Star Dustin Hoffman spielt in dieser Travestie-Komödie einen begabten Schauspieler, der jedoch völlig unbekannt ist. Er gibt sich daher als Frau aus und erhält die Hauptrolle in einer Krankenhaus-Serie. Als "Dorothy Michaels" wird er berühmt, befindet sich aber schon bald in einer Zwickmühle, da er sich in eine Kollegin verliebt. Der humorvolle Streifen zeichnet sich unter anderem durch viele nachdenkliche Zwischentöne aus.statt 9,99 €Science-Fiction von Lily und Lana Wachowski, 1999, 136 MinutenDer Hacker Neo (Keanu Reeves) wird im ersten Teil der Blockbuster-Trilogie über das Internet von einer geheimnisvollen Untergrund-Organisation kontaktiert. Der Kopf der Gruppe weiht ihn in ein Geheimnis ein: Die von Menschen wahrgenommene Realität ist nur eine Scheinwelt. In Wahrheit herrscht seit langer Zeit mit der "Matrix" eine unheimliche virtuelle Macht. Der Streifen wurde mit vier Oscars ausgezeichnet, unter anderem für seine visuellen Effekte.(Roadmovie, 1991) - 3,99 € statt 9,99 €(Literaturverfilmung, 1965) - 3,98 € statt 9,98 €(Actionfilm, 1997) - 4,98 € statt 9,98 €(Komödie, 1993) - 5,99 € statt 9,99 €(Literaturverfilmung, 1993) - 5,98 € statt 9,98 €statt 1.401,00 €Den OLED-Fernseher mit 55-Zoll-Bildschirm gibt es heute bei Amazon so günstig wie bei kaum einem anderen Online-Händler, Saturn verlangt beispielsweise 40 Euro mehr. Das smarte 4K-Gerät unterstützt von Haus aus alle wichtigen Streamingdienste, darunter natürlich auch Apple TV+ und Netflix. Darüber hinaus verfügt es über LGs "Filmmaker Mode" sowie HDR10 Pro und ist kompatibel zu Dolby Vision IQ und Dolby Atmos. HDMI 2.1 ist ebenso an Bord wie USB, WLAN und Bluetooth.statt 89,00 €Den Dual-Band-Repeater von AVM gibt es aktuell bei Saturn und Amazon zum absoluten Tiefpreis. Das Gerät des deutschen Herstellers bietet Übertragungsraten von bis zu 1.733 MBit/Sekunde im 5-GHz-Band, bei 2,4 GHz sind es maximal 600 MBit/Sekunde. An Bord ist zudem ein Gigabit-LAN-Port, dieser kann zum Aufbau einer LAN-Brücke oder zur Einbindung von Geräten ohne WLAN ins heimische Netzwerk genutzt werden. Im Zusammenspiel etwa mit einer FRITZ!Box 7590 spielt das Gerät seine Mesh-Fähigkeiten aus. Der noch leistungsfähigere FRITZ!WLAN Mesh Repeater 3000 ist aktuell ebenfalls etwas günstiger als sonst zu haben.statt 469,00 €Das dreiteilige Mesh-System der Amazon-Tochter gibt es aktuell mit 30 Prozent Rabatt und somit 141 Euro günstiger als sonst. Die Geräte bieten Tri-Band-WLAN in den Frequenzbereichen 2,4, 5,2 und 5,8 GHz und decken laut Amazon Wohnflächen von bis zu 560 Quadratmetern ab. Die Dualband-Variante für etwas kleinere Haushalte ist zurzeit ebenfalls im Preis reduziert, das 3er-Set kostet 207 Euro statt 259 Euro. Einzelne eero-Router gibt es für 79 Euro beziehungsweise 118 Euro (Pro-Version).: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.