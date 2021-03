Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

IPA Keyboar‪d

Smart Insomni‪a

Ticket to Rid‪e

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Rebel Inc.

Agricola: Bauern und Vie‪h‬

Kalkulator H‪D

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Steve Jobs - The Lost Interview - 3,99 €

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

La La Land

Flashdance

Ein seltsames Paar

Hidden Figures

Jenseits von Afrika

Gadgets und Geräte

Hinweis

Eine App für Kreuzworträtsel-Freunde, ein knuffiger Bär und ein universeller Remote-Desktop-Client für den Mac: Das sind nur einige der heutigen Freitagsschnäppchen. Darüber hinaus gibt es bei Amazon unter anderem ein im Preis reduziertes USB-C-Ladegerät für iPhone, iPad und Mac. Das passende Notebook aus Cupertino ist aktuell ebenfalls mit Rabatt verfügbar.statt 16,99 € (ab macOS 10.13)Spider Viewer stellt per VNC oder RDP Verbindungen zu Macs, Windows-PCs und Linux-Rechnern her. Der Remote-Desktop-Client bietet zahlreiche zusätzliche Features wie das bidirektionale Kopieren von Dateien und Copy&Paste sowie das Anfertigen von Screenshots. Drag&Drop zwischen Server und Client ist ebenfalls möglich. Außerdem lassen sich gleichzeitig mehrere Remote-Verbindungen nutzen.statt 54,99 € (ab macOS 10.10)Mit dieser App kann man auf dem Mac Rätsel in allen erdenklichen Formaten auf Deutsch, Englisch und Französisch erstellen. Crossword Wizard V6 unterstützt dabei mehr als ein Dutzend verschiedene Typen, beispielsweise Standard-Kreuzworträtsel, Word Jumble und Skeletträtsel. Die Ergebnisse lassen sich mit grafischen Hintergründen versehen und in unterschiedlichen Dateiformaten exportieren, etwa als HTML-Datei für Webseiten.- 3,49 € statt 5,49 €- 21,99 € statt 28,99 €- 5,49 € statt 7,99 €statt 4,49 € (ab iOS 7.0)Das Point-and-Click-Adventure ist ein Klassiker, der erstmals 1998 für PCs veröffentlicht wurde. Der Hauptdarsteller, ein Mann ohne Gedächtnis, wacht nach einem Autounfall in einem unheimlichen und morbiden Krankenhaus auf. Im Verlauf von Sanitarium muss er zahlreiche Rätsel lösen, um zu ergründen, wie er dorthin gelangte. Außerdem setzt er natürlich alle Hebel in Bewegung, um wieder nach draußen zu kommen.statt 7,99 € (ab iOS 12.0)Die App ist eines der stärksten Schachprogramme für Mobilgeräte, eignet sich aber auch sehr gut für Anfänger, die das Spiel der Könige auf praktische Art und Weise erlernen wollen. Schach Pro Mehrspieler Online bietet zahlreiche kommentierte Datenbanken sowie einen Trainingsmodus. Gespielt wird entweder gegen den Computer, offline gegen einen menschlichen Partner oder im Online-Mehrspieler-Modus live im Internet. Das Game ist werbefrei.- 1,99 € statt 2,29 €- 1,09 € statt 4,49 €- 0,00 € statt 1,99 €statt 9,99 €Dokumentarfilm von Paul Sen, 2012, 66 MinutenIm Jahr 1995 stand Steve Jobs in einem Interview dem Journalisten Bob Cringely Rede und Antwort. Der Apple-Gründer war in dieser Zeit, also zehn Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen, Chef von NeXT. Im Gespräch zeigt sich Jobs von seiner schlagfertigen Seite und offenbart einige seiner Visionen, welche später Wirklichkeit werden sollten. Der lange verschollene und vor einigen Jahren restaurierte Film ist im englischen Original mit deutschen Untertiteln verfügbar. Mit Steve Jobs: The Man in the Machine gibt es aktuell einen weiteren Dokumentarfilm über den Apple-Gründer zum reduzierten Preis.statt 9,99 €Familienfilm von Paul King, 2017, 103 MinutenDer liebenswerte Bär Paddington hat nicht nur bei Familie Brown ein Zuhause gefunden, er ist auch in der Nachbarschaft ein geschätztes Mitglied. Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy ansteht, sucht Paddington nach einem geeigneten Geschenk. Fündig wird er im Antiquitäten-Laden von Mr. Gruber, der allerlei Schätze birgt: Ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch hat es Paddington angetan. Allerdings muss der kleine, tollpatschige Bär dafür ein paar Nebenjobs antreten – da ist das Chaos natürlich vorprogrammiert. Und dann wird das Buch auch noch gestohlen! Paddington und die Browns setzen sich auf die Spuren des Diebs (Hugh Grant), der ein Meister der Verkleidung zu sein scheint. Den ersten Teil gibt es ebenfalls im iTunes Movie Store, dieser ist allerdings nicht im Preis reduziert.(Musicalfilm, 2017) - 5,99 € statt 9,99 €(Tanzfilm, 1983) - 5,98 € statt 9,98 €(Komödie, 1968) - 5,98 € statt 9,98 €(Fillmbiografie, 2016) - 4,98 € statt 9,98 €(Biografisches Drama, 1985) - 3,98 € statt 9,98 €statt 1.129,00 €Das MacBook Air M1 gibt es aktuell bei Amazon mit einem für Apple-Verhältnisse ansehnlichen Rabatt von sechs Prozent. Günstiger ist das Notebook aus Cupertino derzeit bei kaum einem anderen der großen Onlinehändler zu haben. Dank des neuen M1-Prozessors ist das MacBook Air vergleichbaren Geräten mit Intel-Prozessor bei vielen Aufgaben deutlich überlegen, zudem bietet es eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Ausgestattet ist es mit 8 Gigabyte RAM und einer 256 Gigabyte fassenden SSD.statt 49,99 €Das Ladegerät von RAVPower verfügt über zwei USB-C- und zwei USB-A-Ports und bietet eine maximale Ladeleistung von 65 Watt. Dank der Unterstützung von Power Delivery eignet es sich nicht nur für iPhones und iPads, sondern auch für alle MacBooks, welche sich über USB-C mit Energie versorgen lassen. Das kompakte Gerät verteilt die Ladeleistung intelligent auf alle angeschlossenen Smartphones, Tablets und Notebooks.statt 15,99 €Den USB-Stick von Sandisk gibt es heute bei Amazon zum erheblich rabattierten Preis. Die 64-Gigabyte-Vesion bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 130 Megabyte pro Sekunde. Der Stick unterstützt USB 3, ist aber natürlich auch kompatibel zu USB 2. Im Lieferumfang ist Sandisks Passwort- und Verschlüsselungsschutz namens SecureAccess enthalten. Ausführungen mit 128 Gigabyte und 256 Gigabyte sind ebenfalls erhältlich.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.