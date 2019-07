Foxconn sucht zusätzliche Mitarbeiter für Produktion des iPhone 11

Probezeit auf einen Monat verkürzt

Bonusprogramm für ehemalige Mitarbeiter

Erwartet Apple gute Absatzzahlen?

Kann Apple mit dem "iPhone 11" die Trendwende schaffen und die Zeit sinkender Absatzzahlen hinter sich lassen? Zulieferer Foxconn scheint davon überzeugt zu sein: Das Unternehmen sucht zusätzliche Mitarbeiter für die Produktion der neuen Modelle, die Apple im September präsentieren wird.Foxconn wird einem Bericht der Economic Daily News zufolge die High-End-Ausführungen der allgemein als "iPhone 11" bezeichneten neuen Modelle produzieren. Hierfür stellt der Zulieferer nicht nur zusätzliches Personal ein, sondern verkürzt auch die Probezeit auf einen Monat. Die Produktion der Nachfolger von iPhone XS und XS Max dürfte recht bald in der Fabrik im chinesischen Zhengzhou anlaufen, da Apple angesichts der hohen Stückzahlen mit entsprechenden Vorlaufzeiten operieren muss.Zusätzlich zu den Neueinstellungen will Foxconn offenbar auch ehemalige und vorhandene Mitarbeiter an sich binden. Wer beim Unternehmen bleibt oder dort bereits einmal tätig war und zurückkehrt, erhält einen einmaligen Bonus in Höhe von umgerechnet rund 605 Euro. Foxconn wollte zwar nicht bestätigen, dass Bonusprogramm und Neueinstellungen im Zusammenhang mit der Produktion der neuen iPhone-Modelle stehen, Marktbeobachter gehen jedoch davon aus.Die Berichte lassen darauf schließen, dass Apple bei Foxconn große Stückzahlen des "iPhone 11" in Auftrag gegeben hat und entsprechend gute Absatzzahlen erwartet. Das steht in einem gewissen Gegensatz zu jüngsten Meldungen, dass Marktbeobachter für die neuen Geräte ähnlich hohe Produktionszahlen wie vor einem Jahr prognostizierten. Neben den beiden High-End-Modellen mit OLED-Display, die unter anderem über eine Dreifach-Kamera und eine neue Taptic Engine verfügen dürften, soll im September auch ein Nachfolger des iPhone XR auf den Markt kommen. Das Gerät mit LCD-Panel wird dem Vernehmen nach in Indien hergestellt, die Rede ist von 150.000 Exemplaren pro Monat.