2019er iPhones: Neue Taptic Engine, Smart Frame für Fotos und mehr

Code-Bezeichnungen der neuen iPhones

Neue Taptic Engine, kein 3D Touch

Neues Dreifach-Kamerasystem mit Smart Frame

Neue Hinweise zu den 2019er iPhones bestätigen die bisherigen Meldungen über ein überarbeitetes Kamerasystem, das über ein zusätzliches Objekt auf der Rückseite verfügt. Zudem sei mit drei neuen Modellen zu rechnen, bei denen es sich um direkte Nachfolger des iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR handele – größere Designänderungen gebe es nicht. Auch Lightning bleibe als Anschluss erhalten. Apple implementiere als SoC den „A13“ genannten Nachfolger des A12 Bionic. Bei der Taptic Engine können sich Nutzer auf Neuerungen einstellen.Die kommenden iPhone-11-Modelle sind dem Apple-Leaks-Experten Guilherme Rambo zufolge firmenintern als D42 (iPhone12,3; Nachfolger des iPhone XS), D43 (iPhone12,5; Nachfolger des iPhone XS Max) und N104 (iPhone12,1; Nachfolger des iPhone XR) geführt. D42 und D43 erhalten wie erwartet ein OLED Display, das N104 bleibt beim LCD-Panel. Alle drei Modelle bietet die gleiche Display-Auflösung wie die jeweiligen Vorgänger.Die Taptic Engine soll Apple komplett überarbeitet haben. Der Codename der Neuentwicklung lautet „Leap Haptics“. Guilherme Rambo liefert keine Details, die Hinweise auf mögliche Änderungen zur bisherigen Funktionsweise geben. Apple arbeite jedoch höchstwahrscheinlich daran, den Haptic Touch zu verbessern und um Features zu erweitern. Der Grund: Voraussichtlich wird keine der neuen iPhones 3D Touch unterstützen. Schon frühere Meldungen spekulierten über ein Ende des Features und Apples Pläne, ähnliche Funktionsweisen auf anderen Wegen zu implementieren. Anpassungen in iOS 13 deuteten ebenfalls schon auf eine Abschaffung von 3D Touch hin.Rambo thematisiert zudem das um ein drittes Objektiv erweiterte Kamerasystem der kommenden OLED-Topmodelle. Inzwischen gilt es praktisch als sicher, dass alle 2019er iPhones ein zusätzliches Objektiv auf der Rückseite erhalten. Ming-Chi Kuo nannte schon vor längerer Zeit erste Details zur Dreifach-Kamera. Die aus Sony-Komponenten zusammengesetzte Hauptkamera besteht demnach aus Weitwinkel, Superweitwinkel und Teleobjektiv. Jedes einzelne Objektiv biete eine Auflösung von 12 Megapixeln.Laut Rambo implementiert Apple ein spezielles Feature für Weitwinkel-Aufnahmen: Smart Frame. Die Funktion erfasst den Außenbereich um die eingerahmte Fläche eines Fotos oder Videos. Nutzer erhalten so die Möglichkeit, im Nachhinein den Rahmenbereich zu verschieben und Änderungen an der Perspektive vorzunehmen. Die dazu erhobenen zusätzlichen Bildinformation werden für eine gewisse Zeit verfügbar gemacht und anschließend gelöscht – Rambo zufolge geschehe dies aus Gründen der Privatsphäre. Zusätzlich gebe es für die Frontkamera eine neue Funktion. Fortan soll es möglich sein, auch vorne Zeitlupenaufnahmen mit 120 fps erstellen zu können.