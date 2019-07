Kurz notiert: iPhone-Produktionsprognose, Microsoft leakt neues Startmenü für Windows 10

Stückzahlen-Prognose: iPhone-Bestellungen wie im letzten Jahr

Das Start-Menü ist eines der Kernelemente von Windows und ermöglicht dem Nutzer, schnell auf wichtige Funktionen zugreifen zu können. Eingeführt wurde es mit Windows 95, um mit jedem weiteren Windows-Update dann funktionelle und optische Anpassungen zu erhalten. Längst bietet die Ansicht aber mehr als nur den Aufruf von Programmen, Dokumenten und Einstellungen. So gibt es beispielsweise Kacheln mit aktuellen Informationen (z.B. Nachrichten, Wetter), generell will das Menü dem Nutzer individuell relevante Daten zeigen, anstatt immer dieselben Vorschläge zu bieten. Jetzt wurde durch eine versehentliche Frühveröffentlichung bekannt, dass Microsoft demnächst mit einem grundlegend überarbeiteten Start-Menü antritt.Der "Windows 10 Pro Insider Preview" ging nicht wie gewünscht nur an einzelne, interne Stellen, sondern auch an öffentliche Tester – eine recht peinliche Panne. Zu sehen ist das neu gestaltete Start-Menü, wenngleich man natürlich nicht weiß, ob es in genau diesem Design später auch für Endkunden bestimmt ist. Momentan verwendet Windows 10 die aus Windows Phone und Windows 8 bekannte Formsprache mit Kacheln. Kurz nach Bekanntwerden der misslungenen Preview-Veröffentlichung zog Microsoft das Release übrigens wieder zurück.Bei Apples Zulieferern und Fertigern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Bis zum Verkaufsstart der nächsten iPhone-Generation vergehen nur noch rund eineinhalb Monate, somit warten viele Partner auf den Startschuss. Marktbeobachtern zufolge deutet sich an, dass Apple ungefähr die gleichen Stückzahlen wie vor genau einem Jahr in Auftrag gab. Man rechnet in Cupertino also damit, dieselbe Nachfrage wie im Herbst 2018 bedienen zu müssen.Angesichts der Tatsache, dass es sich bei kommenden Serie nur um ein kleineres Upgrade handelt, dessen Verbesserungen vor allem die Kamera betreffen, sind stabile Verkaufszahlen nicht selbstverständlich. Der chinesische Markt bereitet Apple zunehmend Kopfzerbrechen, weswegen Apple 2018 schon einen spürbaren Rückgang verkraften musste. Zumindest scheint sich der Trend aber nicht fortzusetzen.