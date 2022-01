„Fortnite“ kehrt aufs iPhone zurück – über Umwege

Fortnite

Fortnite

„Fortnite“ bald über Cloud-Gaming auf dem iPhone

Fortnite

Beta-Version mit limitierten Plätzen

Fortnite

Der Shootergenießt nach wie vor hohe Popularität: Entwickler Epic Games ist darum bemüht, stets neue Seasons hinzuzufügen, welche die Spielwelt erweitern und mit Neuerungen aufwarten – so bleibt das Interesse vieler Nutzer bereits seit einigen Jahren erhalten. Wenig überraschend findet sich der Titel auf allen gängigen Plattform – mit einer sattsam bekannten Ausnahme: Apple entfernte das Spiel aus dem App Store, sodassauf dem iPhone und iPad nicht länger zum Download bereitstehen. Daran wird sich in absehbarer Zeit wohl auch nichts ändern, allerdings winkt eine alternative Möglichkeit: Wer Cloud-Gaming nicht scheut, kann auf den Titel bald auch per iDevice zugreifen.auf dem iPhone und iPad ist schon seit Sommer 2020 Geschichte: Epics Versuch, Apples Umsatzbeteiligung an In-App-Käufen zu umgehen, führte zum Rausschmiss aus dem App Store. Was Cloud-Gaming anbelangt, entzieht sich aber der Einflusssphäre Apples: Sofern ein solcher Dienst über den Internetbrowser angeboten wird, bleibt Cupertino außen vor. Nvidias Service GeForce Now geht genau diesen Weg: Seit November 2020 unterstützt der Dienst auch Safari und ermöglicht so zu den Zugriff auf den gesamten Katalog an Games. Ab nächster Woche stößt ein prominenter Titel hinzu: Beta-Teilnehmer von GeForce Now können den Shooter auf ihrem iDevice spielen. Nvidia streamt die Mobilversion des Titels, welche dann auch Android-Nutzern zur Verfügung steht. Bislang mussten Letztere mit dem Desktop-Ableger vorliebnehmen, wenn sie nicht die native App über einen externen Store bezogen.Die Anmeldung für die Beta von GeForce Now erfolgt über die Internetseite des Anbieters. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist nicht erforderlich, allerdings müssen sich Interessenten auf eine Warteliste setzen lassen, da Nvidia die Plätze für die Beta limitiert.setzt in der Mobilversion auf Touch-Steuerung. Außerdem benötigen Spieler eine gute Verbindung – gerade bei diesem Genre sind schnelle Reaktionen gefragt.