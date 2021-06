Flagge gefällig? Apple stellt viele neue Watch-Bänder vor

Limited Edition – 22 Flaggen

Für alle Watch-Modelle

Apple hat soeben angekündigt, dass es ab sofort insgesamt 22 neue Armbänder für die Apple Watch zu kaufen gibt. Diese kommen in den Farben der Nationalflaggen daher – und auch die passenden Zifferblätter sind per QR-Code auf der Verpackung direkt herunterladbar. Apple weist die neuen Sport-Loop-Armbänder als "Limited Edition" aus – dies bedeutet, dass diese nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen.Wer sich also für eins der 49 Euro teuren Armbänder interessiert, sollte besser früher als später bestellen . Es ist unbekannt, wie lange Apple diese neuen Armbänder im Programm behält. Die neuen Watch-Bänder stehen nur im Apple Online Store und in den Apple Retail Stores zum Kauf bereit – über andere Händler werden die Flaggen-Armbänder nicht vertrieben. Für folgende Nationen bietet Apple das passende Armband an:Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbrittanien, Griechenland, Italien, Jamaika, Japan, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Russland, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden und USA.Apple gibt aktuell im Apple Online Store an, dass bei sofortiger Bestellung mit einer Lieferung am 1. Juli zu rechnen ist.Die neuen Bänder stehen für alle bisher erschienenen Watch-Modelle zur Verfügung. Dies bedeutet, dass die Sport-Loop-Bänder selbst mit der Watch "Series 0" verwendet werden können. Beim Kauf stellt Apple nur die Gehäusegrößen 40 mm bzw. 44 mm zur Auswahl – doch die 40-mm-Variante passt auch an die früheren 38-mm-Modelle und die 44-mm-Version an das frühere 42-mm-Gehäuse.Doch für die passenden Zifferblätter ist zwingend eine Apple Watch der Series 4 oder neuer notwendig – auf älteren Modellen funktionieren die Zifferblätter nicht. Dies ist insofern etwas verwunderlich, da Apple die Watch Series 3 immer noch verkauft. Ferner erfordern die Zifferblätter ein gekoppeltes iPhone mit mindestens iOS 14.3.