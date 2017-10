Apple arbeitet an faltbaren iPhones - Bericht

Aus einem Konzeptvideo zum Samsung Galaxy Aus einem Konzeptvideo zum Samsung Galaxy



Ein etwas älteres iPhone-Rendering - bevor der Homebutton wegfiel Ein etwas älteres iPhone-Rendering - bevor der Homebutton wegfiel

Wer ein Smartphone falten möchte, zerstört das Gerät unweigerlich - doch in wenigen Jahren könnte ein solches Konzept Realität werden. Einem Bericht zufolge arbeitet Apple zusammen mit LG daran, faltbare iPhones zu entwickeln. Man erinnere sich: Im November 2016 wurde ein Apple-Patent publik , in dem es genau darum ging. Apple beschrieb darin zwei unterschiedliche Bauweisen. Entweder verfügt das Gerät über eine Falz in der Mitte, also zwei kombinierte Displaybereiche, in einer anderen Schemazeichnung ging Apple sogar von einem dreigeteilten Mobiltelefon aus. Dem Patentantrag zufolge lässt sich das Gerät zusammenfalten oder auch als Clip an der Kleidung befestigen. Wem das zu sehr nach Zukunftsmusik klingt: Für Ende 2018 wird auch ein neues Samsung-Smartphone erwartet, das auf flexible Gehäuse setzt.Sicherlich wird es nicht möglich sein, ein Smartphone beliebig zu verformen, ganz als hätte man ein Stück Gummi in der Hand. Auch wenn flexible OLED-Displays machbar sind, müsste es in so einem Fall komplett flexible Platinen und Gehäusematerialien geben. An vorgesehen Stellen Smartphone-Falzen vorzusehen, wäre jedoch ein gangbarer Weg. Jahre nach dem weitgehenden Aus früherer Klapphandys würde damit eine ausgestorbene Bauform wiederbelebt. Der große Unterschied liegt darin, weiterhin ein komplett via Touch-Display zu bedienendes Mobiltelefon zu haben. Die verwendeten Displays und Logic Boards müssen ebenfalls grundlegend neu konzipiert werden. Anders als bei biegbaren OLED-Displays muss das Konzept ganz andere Winkel aushalten.Apple entschied sich laut Bericht deswegen für LG, da die große Sorge vorherrsche, geheime Informationen aus Produktentwicklung und Fertigungsprozess könnten den Weg hin zu Samsungs Smartphone-Abteilung finden. Die Marktreife eines faltbaren iPhones ist allerdings noch eine ganze Weile entfernt. Sollte Samsung tatsächlich schon im nächsten Jahr mit derlei Smartphones antreten, folgt Apple erst zwei bis drei Jahre später. Im Bericht heißt es, Apples Konzept sei nicht vor 2020 oder 2021 fertig entwickelt. Um frühzeitig Produktionskapazitäten zu schaffen, werde Apple möglicherweise sogar in Fabriken von LG investieren.