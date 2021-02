Facebook entwickelt eigene Smartwatch - Konkurrenz für die Apple Watch?

Facebook-Smartwatch könnte 2022 erscheinen

Kooperation mit Peloton ist denkbar

Smartphone ist nicht zwingend erforderlich

Die Apple Watch ist mit Abstand der weltweit am häufigsten verkaufte smarte Zeitmesser. Jüngsten Berichten zufolge tragen mehr als 100 Millionen Menschen einen Handgelenkscomputer aus Cupertino. Dieser Erfolg ruft naturgemäß andere Unternehmen auf den Plan, die sich ein Stück vom globalen Kuchen des Marktes für derartige Wearables sichern wollen. Einer der möglichen zukünftigen Mitbewerber des iPhone-Konzerns ist Facebook: Angeblich entwickelt das Soziale Netzwerk eine eigene Smartwatch, welche unter anderem der Apple Watch Konkurrenz machen soll.Auf den Markt kommen könnte der bislang namenlose Handgelenkscomputer des Sozialen Netzwerks schon im kommenden Jahr. Das berichtet The Information . Die Facebook-Smartwatch soll naturgemäß eng mit den Services des Zuckerberg-Konzerns verzahnt sein und beispielsweise den Messenger des Unternehmens voll unterstützen. Darüber hinaus bietet der smarte Zeitmesser angeblich - wie die Apple Watch - etliche gesundheits- und fitnessbezogene Funktionen.Welche Features das Gerät im Einzelnen aufweisen wird, ist bislang nicht bekannt. Denkbar sind dem Bericht zufolge beispielsweise Kooperationen mit Geräte- und Serviceanbietern wie Peloton. Als sicher gilt, dass die für das Soziale Netzwerk typischen Kommunikations-Möglichkeiten unterstützt werden. So könnten Nutzer der Facebook-Smartwatch etwa ihre sportlichen Aktivitäten mit Freunden teilen oder bei Fitnessübungen permanent Kontakt zu ihren Trainern halten. Apps für Instagram und WhatsApp dürften ebenfalls an Bord sein.Im Unterschied zur Apple Watch und zu Smartwatches anderer Hersteller wie Samsung oder Huawei soll die Facebook-Uhr komplett autark arbeiten können, also nicht zwingend die Verbindung mit einem Smartphone benötigen. Das Gerät verfügt daher angeblich über Mobilfunk. Die Entwicklung von Hardware und Software ist laut dem Bericht bereits weit fortgeschritten. Als Betriebssystem kommt wohl Android zum Einsatz. Ob es sich dabei um eine angepasste Version von Googles Wear OS handelt, ist nicht bekannt. Facebook könnte durchaus auch eine eigene Variante entwickeln, in welche die hauseigenen Dienste und weitere Anwendungen integriert sind.