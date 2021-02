Alternative zur Smartwatch: Neue Uhr gleicht einer Apple Watch – ohne smarte Funktionen

Uhr spielt auf Apple Watch an

Ziffernblatt mit Ladesymbol

Wer eine möglichst schlichte Uhr sucht, ist mit einer Apple Watch vielleicht weniger gut beraten: Zwar lassen sich Benachrichtigungen für jede App einzeln deaktivieren, wer aber gänzlich auf die smarten Features verzichten möchte, sollte sich möglicherweise nach klassischen Alternativen umsehen – und eine mechanische Uhr in Betracht ziehen. Der Schweizer Uhrenhersteller H. Moser & Cie. macht Liebhabern des Designs der Apple Watch ein ganz besonderes Angebot: Das neue Produkt namens „Swiss Alp Watch Final Upgrade“ weist extreme Ähnlichkeiten mit dem Erscheinungsbild einer Apple Watch auf – was alles andere als ein Zufall ist.Wer am Design der Apple Watch Gefallen gefunden hat, aber einer mechanischen Uhr den Vorzug gibt, kann einen Blick auf die Internetseite von H. Moser & Cie. werfen: Dort präsentiert sich das neueste Modell des Herstellers mitsamt einer etwas eigenwillig anmutenden Beschreibung. Bei der Swiss Alp Watch Final Upgrade handle es sich um die Schweizer Variante einer Smartwatch – die „ohne lästige Benachrichtigungen, Geräusche und Ladekabel“ auskomme. Tatsächlich erinnert die Aufmachung der Uhr frappierend an das smarte Pendant von Apple: Das eckige Design war bereits fester Bestandteil der allerersten Apple Watch.H. Moser & Cie. geizt nicht damit, die Vorteile dieser Uhr gegenüber einer Smartwatch zu unterstreichen: Zwar tarne sich das neueste Modell als Smartwatch, setze aber auf die Vorzüge eines mechanischen Uhrwerks. Es handle sich um die finale Edition der Swiss Alp Watch – der Hersteller hatte in der Vergangenheit bereits ähnliche Modelle im Portfolio.Optisch dominieren dunkle Töne das neue Modell – der Hersteller verwendet ein Vantablack-Ziffernblatt, das für sein besonders sattes Schwarz bekannt ist. Es verfügt neben den herkömmlichen Stunden- und Minutenzeigern über ein außergewöhnliches Detail: Anstelle eines Sekundenzeigers kommt ein sich drehendes Ladesymbol zum Einsatz, das auf „die Flüchtigkeit der Zeit“ anspielt. Über den Preis schweigt sich die Internetseite übrigens beharrlich aus: H. Moser & Cie. soll wohl etwa 28.500 Euro für das aktuelle und vermutlich letzte Modell der Serie aufrufen.