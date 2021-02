Analyse: Apple Watch schmückt weltweit über 100 Millionen Handgelenke

Meilenstein im Dezember 2020 erreicht



Apple kann sich bei der Apple Watch über ein exponentielles Wachstum freuen, was die jährlich verkauften Exemplare betrifft. Einer aktuellen Analyse zufolge tragen mittlerweile 100 Millionen Menschen auf der Welt einen smarten Zeitmesser aus Cupertino am Handgelenk. Das Überschreiten der Schwelle zur Neunstelligkeit verdankt der iPhone-Konzern einem äußerst kräftigen Zuwachs im vergangenen Jahr.Der Meilenstein wurde bereits im Dezember 2020 erreicht. Das ergab die Analyse des Marktforschers Neil Cybart von Above Avalon. Apple benötigte dafür seit dem Erscheinen der ersten Apple Watch im April 2015 also nicht einmal sechs Jahre. Das Unternehmen konnte die Absatzzahlen kontinuierlich deutlich steigern, in einigen Jahre verdoppelten sich die verkauften Stückzahlen sogar nahezu. Nach einem gemessen an den heutigen Zahlen eher verhaltenen Start mit zehn Millionen abgesetzten Exemplaren im Jahr 2015 kletterte der Absatz 2020 auf über 30 Millionen Handgelenkscomputer. Das sind mehr als im gesamten Zeitraum von 2015 bis 2017.Neil Cybart hat zudem ermittelt, dass aktuell etwa zehn von hundert iPhone-Besitzern weltweit eine Apple Watch nutzen. Dieser Prozentsatz hat sich in den vergangenen Jahren folglich ebenfalls signifikant erhöht, seit 2017 kamen im Zeitraum von zwölf Monaten jeweils zwei Prozentpunkte hinzu. Zu berücksichtigen ist hierbei naturgemäß, dass die Absatzzahlen der Smartphones ebenfalls angestiegen sind. In den Vereinigten Staaten ist der Zuwachs sogar noch erheblich stärker ausgefallen: Zwischen Hawaii und Maine tragen rund 35 Prozent aller iPhone-Besitzer eine Apple Watch.Wenn das Wachstum weiter anhält, wovon Neil Cybart ausgeht, dürfte die Apple Watch bereits im kommenden Jahr den Mac hinsichtlich der verkauften Stückzahlen überholen. Der Handgelenkscomputer würde damit an die dritte Stelle der erfolgreichsten Produkte aus Cupertino aufrücken und sich hinter iPhone und iPad einreihen. Der weitere Aufstieg auf dem Siegertreppchen liegt allerdings in einiger Ferne, er könnte etliche Jahre dauern, falls er überhaupt gelingen sollte.Für den anhaltenden Erfolg der Apple Watch nennt Above Avalon vier wesentliche Gründe. Zum einen sind Wearables im Allgemeinen weltweit sehr gefragt, dabei überzeugt Apples smarter Zeitmesser die Kunden vor allem durch Design und Funktionsreichtum. Einen Computer am Handgelenk tragen zu können, bietet zudem im Vergleich zu anderen Geräten einen erheblichen Komfortgewinn. Die "Coolness" der Apple Watch sei ebenfalls nicht zu unterschätzen, so Cybart, viele Nutzer wollten mit dem Gerät in der Öffentlichkeit gesehen werden. Die nahtlose Integration in Apples Ökosystem ist für viele Kunden ein weiterer wichtiger Anstoß, sich für die Apple Watch zu entscheiden.