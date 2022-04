FaceTime: Entwickler enthüllt Steve Jobs’ Reaktion auf die erste interne Vorführung

Justin Santamaria berichtet über die FaceTime-Entwicklung

Steve Jobs: Leute werden sich in die Hose machen

iMessage und die bunten Sprechblasen

Der 7. Juni 2010 markierte den Beginn einer neuen Zeitrechnung für die Smartphones aus Cupertino: Als Steve Jobs an diesem Tag im Rahmen der World Wide Developers Conference das Phone 4 vorstellte, präsentierte er mit FaceTime zugleich eine bahnbrechende Neuerung: Erstmals war Videotelefonie mit einem Mobiltelefon des kalifornischen Herstellers möglich. Einige Monate später stand der Dienst auch auf Macs und schließlich dem iPad zur Verfügung. Heutzutage ist die entsprechende App ein fester kostenloser Bestandteil aller Betriebssysteme für die Notebooks, Desktops, Smartphones und Tablets des iPhone-Konzerns.Maßgeblich an der Entwicklung von FaceTime sowie iMessage beteiligt war Justin Santamaria. Der Software-Ingenieur arbeitete seit 2003 bei Apple und leitete 2009 das Team, welches für Benutzer-Interface und Funktionsweise der beiden Apps auf iPhone, iPad und iPod touch zuständig war. Er verließ Apple im Februar 2013. In einer neuen Folge des Podcasts Techmeme Ride Home erinnert er sich an die damalige Zeit und vor allem an die Reaktion von Apple-Chef Steve Jobs auf die erste FaceTime-Demo, welche ihm Santamaria etliche Wochen vor der Präsentation des neuen Dienstes präsentierte.Die Demonstration war Santamaria zufolge gründlich vorbereitet worden. Zum Einsatz kamen vier Computer, welche in drei Büros platziert waren. "Ich war zusammen mit einem Team im Raum meines Vorgesetzten", so der Entwicklungs-Manager. Zwei weitere Mitarbeiter saßen an anderen Stellen. "Ich erinnere mich an die Anweisung, auf jeden Fall die ganze Zeit so zu tun, als verlaufe alles planmäßig – was immer auch passiert." Schließlich habe es sich um eine Beta gehandelt, welche noch nicht reif für die Veröffentlichung gewesen sei. Dann sei der bekannte FaceTime-Ton erklungen und der Gesprächspartner auf dem Display erschienen. Daraufhin habe Steve Jobs ausgerufen: "O mein Gott, damit kann ich dafür sorgen, dass die Leute sich vor Begeisterung in die Hose machen!" Die Reaktion auf die Ankündigung von FaceTime bei der WWDC zeigte: Der Apple-Chef sollte Recht behalten.Im Techmeme-Podcast berichtet Justin Santamaria darüber hinaus unter anderem über die Entwicklung von iMessage, welche ebenfalls in seine Zuständigkeit fiel. Zur Sprache kommen in diesem Zusammenhang auch die grünen und blauen Sprechblasen, die typisch für Apples Nachrichten-App auf iPhones, iPads und Macs sind. Heute arbeitet der ehemalige Mitarbeiter des iPhone-Konzerns als CTO des von ihm mitgegründeten Unternehmens Future, das mit einer gleichnamigen Anwendung personalisierte Audio-Coachings im Fitness-Bereich anbietet.