Face ID und Touch ID unter dem Display: Apple sichert sich ein weiteres Patent

Doppelte Sicherheitstechnik im iPhone-Display



Quelle: Apple

Transluzente Öffnungen im Panel

Face ID, Touch ID und weitere Anwendungen

Smartphones mit Fingerabdruckscannern im Display gibt es bereits seit einiger Zeit. Der eine oder andere Hersteller verlegte auch schon einmal die Frontkamera unter das Panel. Restlos überzeugen konnten die damit erzielten Ergebnisse bislang allerdings nur äußerst selten. Apple hat bislang bei iPhones und iPads aus gutem Grund von derlei Experimenten Abstand genommen, denn vor allem im Hinblick auf Face ID wären hohe Hürden zu überwinden.Da die für Frontkamera und Gesichtsscanner erforderliche Notch designtechnisch allerdings nicht jedermanns Sache ist, beschäftigt sich Apples Entwicklungsabteilung offenbar schon seit einiger Zeit mit Verfahren zur Verlegung der Komponenten von Face ID und Touch ID ins Display. Insbesondere im Hinblick auf den Fingerabdrucksensor verfügt der iPhone-Konzern bereits über einige Patente. Eine jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlichte weitere Schutzschrift zeigt, wie das Unternehmen gleich beide Sicherheitstechniken in die Panels der hauseigenen Smartphones integrieren könnte.In dem Patentantrag mit dem Titel "Through-display optical transmission, reception, or sensing through micro-optic elements" beschreibt Apple einige Methoden, mit deren Hilfe sichtbares Licht sowie andere elektromagnetische Wellen durch das Display auf darin platzierte Sensoren gelangen können. Der iPhone-Konzern möchte das unter anderem durch zahlreiche kleine transluzente Öffnungen in den einzelnen Lagen des Panels erreichen. Diese sollen vom menschlichen Auge nicht wahrnehmbar sein und auch die Darstellung der Bildinhalte nicht beeinträchtigen. Auf diese Art und Weise ließe sich das gesamte Display für Face ID und Touch ID nutzen.Die transluzenten Öffnungen im Panel sollen zudem für Licht und Infratotstrahlung in beiden Richtungen durchlässig sein, was im Hinblick auf die von Apple bei Face ID zum Einsatz kommende Technik von großer Bedeutung ist. Der iPhone-Konzern beschreibt in der Schutzschrift noch weitere Einsatzmöglichkeiten, welche über die Gesichts- oder Fingerabdruckerkennung hinausgehen. Die ins Display integrierte Kameratechnik könnte unter anderem für die Erkennung von Motiven oder Szenen genutzt werden, auch der Einsatz im Zusammenhang mit 3D-Anwendungen ist dem Patentantrag zufolge denkbar. Ein möglicher Nachteil der Technik wäre, dass ein damit ausgestattetes iPhone ein wenig dicker ausfiele als die aktuellen Geräte. Ob Apple bereits an der Entwicklung von iPhones und iPads mit Touch ID und Face ID im Display arbeitet, ist nicht bekannt.