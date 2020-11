Touch ID unter dem iPhone-Display: Patent beschreibt Verwendung von Infrarotlicht

Das Comeback von Touch ID

Neuartiger Sensor unter dem Display

Das iPhone X stellt wohl eine Zäsur in der Geschichte des iPhones dar. Apple präsentierte das Telefon 2017 und ließ dem Gerät so manches Feature zuteilwerden, das dem iPhone bis dahin fremd war: Neben einer gänzlich neuen Designsprache kam erstmals ein OLED-Display sowie eine biometrische Methode zur Authentifizierung zum Einsatz, die Apple bis heute beibehalten hat: Face ID sollte Touch ID ersetzen – wenngleich ausgewählte MacBooks und iPads nach wie vor auf Touch ID setzen. Face ID ist bislang nur dem iPhone vorbehalten. Der Fingerabdrucksensor ist jedoch noch nicht aus dem Rennen – und feierte beim unlängst veröffentlichten iPad Air der vierten Generation ein unkonventionelles Comeback: Der Sensor befindet sich nun im Einschaltknopf, um den schmaleren Displayrändern Rechnung zu tragen. Apple scheint also noch keinen Abschied von Touch ID zu nehmen, sondern andere Technologien zu prüfen, um die Authentifizierung per Fingerabdruck weiterhin zu ermöglichen.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Face ID auch in den kommenden iPhone- und iPad-Generationen Verwendung finden wird. Ebenfalls realistisch: Apple könnte die Entsperrmethode auch auf den Mac bringen. Allerdings mehren sich die Stimmen jener, die eine Rückkehr des Fingerabdrucksensors im iPhone befürworten, wenngleich dieser nicht notwendigerweise auf einen Home-Button angewiesen sein muss. Apple scheint sich diesem Wunsch bewusst zu sein: Immer wieder tauchen Patente auf, die eine neuartige Wirkungsweise von Touch ID nahelegen – beispielsweise in Form einer großen optischen Sensorfläche , die sich auf weite Teile des Bildschirms erstreckt.In einem nun von der zuständigen US-Behörde erteilten Patent ist von einem neuartigen Bildsensor die Rede, der sich unter dem Bildschirm befindet und sich kurzwelligen Infrarotlichts bedient, das auf den Finger trifft. Ein lichtempfindliches Element empfängt dann die Reflexion, um einen Fingerabdruck zu erstellen. Apple scheint daher auch mit diesem Patent an einem Sensor gelegen zu sein, der nicht in einem bereits bestehenden Knopf verbaut ist.